Про це йдеться в заяві МЗС Білорусі.
В МЗС Білорусі закликали не поспішати із заявами, а відповідально оцінити те, що відбувається.
“Ми пропонуємо об’єктивно і без емоцій розібратися в тому, що, як і чому відбувається сьогодні в Білорусі. Чи готові до конструктивного, а головне – об’єктивного діалогу по цій темі з усіма закордонними партнерами”, – йдеться в заяві.
В уряді зазначили, що Білорусі не байдуже реакція зарубіжних партнерів і готові надати конкретні факти про втручання у виборчий процес з-за кордону.
“Ще до виборчої кампанії ми зверталися за сприянням наших партнерів, кажучи про факти прямого зовнішнього втручання. Ми неодноразово пропонували вам, які критикують нас сьогодні, разом розібратися в тому, що відбувається. Але замість цього на другий день вже звучать заклики до санкцій. І як після цього нам вірити в щирість ваших порад? Ми готові представити конкретні неспростовні факти, що розкривають підгрунтя нинішніх подій, в тому числі і про втручання з-за кордону. Закликаємо всіх зарубіжних партнерів до зваженого аналізу, враховувати всіх позицій. Ми не говоримо, що потрібно відмовлятися від ваших традиційних джерел інформації і думок. Однак інформація точно буде повнішою і професійнішою, якщо буде всебічною, в тому числі з урахуванням офіційних даних і оцінок тих, хто несе відповідальність за ситуацію в країні. Звертаємося до наших колег, наших сусідів. Не поспішайте з заявами, які ще більше підігрівають нестабільність в суспільстві. Підтримуєте незалежність і суверенітет – проявіть не тільки принциповість, але і відповідальність!”, – йдеться в заяві.
- Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тихановська отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко – 80,23%.
- 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.
- 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”.
- Після проведення виборів у Білорусі спалахнули масові протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб. Слідчий комітет Білорусі порушив 21 кримінальну справу за фактами масових заворушень.
- На другий день протестів, ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. Увечері понеділка міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську.