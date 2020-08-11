Про це йдеться в заяві МЗС Білорусі.

В МЗС Білорусі закликали не поспішати із заявами, а відповідально оцінити те, що відбувається.

“Ми пропонуємо об’єктивно і без емоцій розібратися в тому, що, як і чому відбувається сьогодні в Білорусі. Чи готові до конструктивного, а головне – об’єктивного діалогу по цій темі з усіма закордонними партнерами”, – йдеться в заяві.

В уряді зазначили, що Білорусі не байдуже реакція зарубіжних партнерів і готові надати конкретні факти про втручання у виборчий процес з-за кордону.

“Ще до виборчої кампанії ми зверталися за сприянням наших партнерів, кажучи про факти прямого зовнішнього втручання. Ми неодноразово пропонували вам, які критикують нас сьогодні, разом розібратися в тому, що відбувається. Але замість цього на другий день вже звучать заклики до санкцій. І як після цього нам вірити в щирість ваших порад? Ми готові представити конкретні неспростовні факти, що розкривають підгрунтя нинішніх подій, в тому числі і про втручання з-за кордону. Закликаємо всіх зарубіжних партнерів до зваженого аналізу, враховувати всіх позицій. Ми не говоримо, що потрібно відмовлятися від ваших традиційних джерел інформації і думок. Однак інформація точно буде повнішою і професійнішою, якщо буде всебічною, в тому числі з урахуванням офіційних даних і оцінок тих, хто несе відповідальність за ситуацію в країні. Звертаємося до наших колег, наших сусідів. Не поспішайте з заявами, які ще більше підігрівають нестабільність в суспільстві. Підтримуєте незалежність і суверенітет – проявіть не тільки принциповість, але і відповідальність!”, – йдеться в заяві.