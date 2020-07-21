У понеділок, 20 липня, у Франції відбулося зчитування "чорних скриньок" літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який був збитий в Ірані в січні цього року.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Вчора відбулося зчитування “чорних скриньок”. За моєю інформацією, воно пройшло успішно. Але я хочу наголосити, що, незважаючи на всі пояснення, які ми чуємо від іранської сторони, ми занадто довго чекали передачі “чорних скриньок” для розшифрування. І коли ми чуємо аргументи про те, що літаки не літали, що не було можливості… Я хочу запевнити вас, що для транспортування скриньок на розшифровку і Україна, й інші постраждалі країни були готові вжити екстраординарних заходів, включно з надсиланням літака, щоб скриньки були якнайшвидше розшифровані в авторитетній лабораторії. Тому не потрібно, будь ласка, розповідати, що ми хотіли, але не могли. Той, хто хоче – той завжди робить. Це стосується зараз позиції наших іранських партнерів”, – зазначив Кулеба.

“Ми півроку чекали, тиснули, півроку вели переговори, використовували всі інструменти взаємодії з Іраном”, – додав він.

Кулеба уточнив, що зараз “чорні скриньки” знаходяться в Ліоні і були розшифровані “в присутності двох українських експертів, а також представників інших країн”.

18 липня стало відомо, що Іран передав Франції “чорні скриньки” українського літака Boeing-737, збитого іранськими збройними силами в січні цього року. Зазначалося, що міжнародна команда, що складається з 20 експертів, вивчить бортові самописці.