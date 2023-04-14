Керівник воєнної розвідки України генерал-майор Кирило Буданов заявив, що Росія найбільше виграє від масштабного витоку урядових таємниць США, який останніми днями домінує в заголовках новин.

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу ABC News.

“Росія є єдиним бенефіціаром цього. Ми отримаємо остаточну відповідь лише після завершення розслідування… У нас є зв’язок з відповідними службами в США – і буквально з перших годин ми почали розмовляти”, – розповів начальник ГУР МО України.

А також зауважив, що інформаційна війна не є чимось новим, на його переконання, немає жодного ризику, що ця історія зашкодить відносинам між Україною і США. Він також не очікує великого впливу витоку даних на хід війни.

“Якщо є проблема, вона буде вирішена. Якщо проблеми не буде – ще краще. Це не зможе вплинути на реальні результати наступальної операції”, – зазначив Буданов.

Зокрема, в інтерв’ю телеканалу ABC News начальник ГУР МОУ говорив про здатність українських військових досягти успіху в майбутньому і довгоочікуваному контрнаступі проти російських військ, попри те, що офіційні особи США в приватних розмовах припускали, що успіхи будуть скромнішими, ніж торішня блискавична операція, яка повернула величезні ділянки території під контроль України.

“Якими будуть результати цих дій? Я думаю, що в найближчому майбутньому всі це побачать і відчують”, – сказав керівник ГУР.

Однак Буданов визнав, що “успіх цієї наступальної операції вкрай необхідний” – і не лише українцям, але й союзникам, які постачають їм кошти та боєприпаси.

“Без перемог рано чи пізно постане питання, чи варто продовжувати підтримувати Україну”, – сказав Кирило Буданов.

Нагадаємо, що близько тижня тому соцмережами поширилася інформація про витік секретних документів міністерства оборони США, де містилися дані про майбутній українській контрнаступ. Інцидент спричинив хвилю критики, що накрила Пентагон та викликала занепокоєння в Україні та в союзників.

Раніше у Twitter та Telegram з’явилися секретні документи із детальним описом планів США і НАТО щодо майбутнього контрнаступу України. Одразу ж після витоку Пентагон розпочав розслідування.

Тоді військові заявили, що опубліковані документи, ймовірно, були дещо змінені в окремих частинах. Зокрема, у документах змінились дані щодо втрат. Так, з українського боку описано вищу кількість полеглих бійців, тоді як з боку РФ – кількість занижено у десять разів. Тому, припускається, що зміни свідчать про спробу дезінформації з боку Росії.

Зауважимо, що той факт, що документи можуть бути опубліковані в широко розповсюдженому каналі соціальних мереж і, ймовірно, потрапити в руки російських офіційних осіб, є великим переворотом для РФ в той час, коли Росія, здавалося, відстає від Сполучених Штатів у зборі розвідданих в Україні.

Загалом вперше світлини з’явилися на серверах популярної серед геймерів платформи Discord щонайменше за місяць до цього. Світлини виклав один із користувачів під час суперечки щодо російсько-української війни з іншим користувачем на сервері, присвяченому Minecraft.

Журналістам не вдалося встановити джерело на відміну від інструментів поширення.

Користувач стверджує, що знайшов їх на іншому сервері Discord під назвою WowMao (присвячений філіппінському ютуберу).

У Discord відмовились коментувати інформацію про потенційно секретні документи на їхніх серверах. Міноборони США повідомило, що проводить перевірку та звернулось до міністерства юстиції для офіційного розслідування.

За даними української розвідки, серед “злитих” секретних документів про український контрнаступ присутні сфабриковані Росією цифри з відкритих джерел.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що Росія залишається потужним гравцем із чималим фінансовим ресурсом, який може проводити різноманітні ІПСО кампанії.

“Дуже важливо пам’ятати, що в останні десятиліття найбільш успішні операції російських спецслужб проходять у фотошопі”, – сказав він.

В Україні вважають, що РФ може поширювати спотворені цифри втрат з метою дестабілізації ситуації в Україні, а також аби створити певні сумніви серед громадськості євроатлантичної спільноти.

Водночас у Сполучених Штатах вважають, що до витоку секретних американських військових документів щодо підготовки до весняного контрнаступу України причетна Росія.

Згодом глава МЗС Дмитро Кулеба сказав, що держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив Україну в підтримці Сполучених Штатів після витоку секретних документів Пентагону. Він додав, що США “залишаються надійним партнером України”, котрий націлений на просування нашої перемоги та забезпечення справедливого миру.