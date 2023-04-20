Витік даних Пентагону змусив керівництво розіслати американським військовим попередження – CNN

Про це мовиться в матеріалі CNN.
Як повідомляється, інструкцію розіслала заступниця міністра оборони Кетлін Хікс. Документ містив правила і процедури роботи із секретною інформацією. Військовослужбовцям також нагадали, що їм заборонено “обговорювати секретні дані з особами, які не уповноваженням для отримування подібної інформації”.
Підкреслено, що одне із попереджень, ймовірно, стосувалося завантаження секретних файлів з публічних сайтів. Як пояснили у видінні, такі ресурси, як правило, містять шкідливий код, який у випадку скачування на пристрій матиме загрозливі наслідки для інформаційних систем Міноборони США.
Крім того, додається, що солдатам заборонено обговорювати секретні документи зі ЗМІ, членами і співробітниками Конгресу.
Зазначено, що правила були розіслані за день до затримання підозрюваного у “зливі” даних американської розвідки.
Нагадаємо, що 14 квітня військовослужбовцю Національної гвардії США штату Массачусетс Джеку Тейшейрі оголосили обвинувачення щодо “зливу” секретних документів Пентагону.
ДОВІДКА. Близько тижня тому соцмережами поширилася інформація про витік секретних документів міністерства оборони США, де містилися дані про майбутній український контрнаступ. Інцидент спричинив хвилю критики, що накрила Пентагон та викликала занепокоєння в Україні та в союзників. #Букви зібрали відомі дані про ситуацію.
Варто зазначити, що Пентагон намагається стримати наслідки оприлюднення надсекретних розвідданих про війну в Україні, а також іншої конфіденційної інформації з Азії та Близького Сходу.
Водночас речниця Пентагону Сабріна Сінгх запевнила, що перші висновки стосовно оприлюднених в соціальних мережах надсекретних розвідувальних даних США будуть представлені через 44 дні.
- У Twitter і Telegram з’явилися секретні документи з детальним описом секретних планів США і НАТО щодо майбутнього контрнаступу України. Пентагон вже розпочав розслідування витоку документів.
- За інформацією ЗМІ, у таємних документах США, які нещодавно були “злиті” у соцмережі, мовилось зокрема про те, що Єгипет хотів таємно постачати Росії ракети.
- Військові та розвідувальні дані, які з’явилися в соціальних мережах, містять “низку надсекретних деталей”, що змушує американських посадовців якомога швидше визначити джерело витоку. Деякі офіційні особи США переконані, що організатором “зливу” є хтось зі Сполучених Штатів.
- Відповідно до секретних документів Пентагону, які “злили” в соціальні мережі, американським спецслужбам було відомо про спроби ПВК “Вагнер” купити зброю в Туреччині – країні НАТО.
- Безліч оприлюднених в інтернеті розвідувальних документів Пентагону свідчить, наскільки глибоко Сполучені Штати проникли в служби безпеки та розвідки як Росії, так і свого союзника – України для глибшої оцінки воєнно-політичної ситуації в обох країнах.