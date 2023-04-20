Витік даних Пентагону змусив керівництво розіслати американським військовим попередження – CNN

Про це мовиться в матеріалі CNN.

Як повідомляється, інструкцію розіслала заступниця міністра оборони Кетлін Хікс. Документ містив правила і процедури роботи із секретною інформацією. Військовослужбовцям також нагадали, що їм заборонено “обговорювати секретні дані з особами, які не уповноваженням для отримування подібної інформації”.

Підкреслено, що одне із попереджень, ймовірно, стосувалося завантаження секретних файлів з публічних сайтів. Як пояснили у видінні, такі ресурси, як правило, містять шкідливий код, який у випадку скачування на пристрій матиме загрозливі наслідки для інформаційних систем Міноборони США.

Крім того, додається, що солдатам заборонено обговорювати секретні документи зі ЗМІ, членами і співробітниками Конгресу.

Зазначено, що правила були розіслані за день до затримання підозрюваного у “зливі” даних американської розвідки.

Нагадаємо, що 14 квітня військовослужбовцю Національної гвардії США штату Массачусетс Джеку Тейшейрі оголосили обвинувачення щодо “зливу” секретних документів Пентагону.

ДОВІДКА. Близько тижня тому соцмережами поширилася інформація про витік секретних документів міністерства оборони США, де містилися дані про майбутній український контрнаступ. Інцидент спричинив хвилю критики, що накрила Пентагон та викликала занепокоєння в Україні та в союзників. #Букви зібрали відомі дані про ситуацію.

Варто зазначити, що Пентагон намагається стримати наслідки оприлюднення надсекретних розвідданих про війну в Україні, а також іншої конфіденційної інформації з Азії та Близького Сходу.

Водночас речниця Пентагону Сабріна Сінгх запевнила, що перші висновки стосовно оприлюднених в соціальних мережах надсекретних розвідувальних даних США будуть представлені через 44 дні.