За тиждень експорт «зерновим коридором» зменшився на третину – УКАБ

Джерело: пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу
Зазначається, що за попередній тиждень в українських портах було завантажено 9 суден, що на 4 одиниці менше, ніж за попередній тиждень. Як пояснили в УКАБ, ці судна завантажені, але ще не пройшли необхідну інспекцію для продовження руху та очікують на неї.
За даними асоціації, наступного тижня очікуються ще гірші показники, тому що за минулий тиждень інспекцію на вхід пройшло лише 5 суден.
Найбільше протягом 46 тижня роботи “зернового коридору” було експортовано: кукурудзи (частка у загальній структурі експорту – 80%), пшениці (7%) та макухи соняшникової (7%). Українська продукція була відправлена в країни: Азії (Китай, Туреччина) та Європи (Іспанія, Італія, Франція).
Всього від початку роботи “зернового коридору” з 1 серпня 2022 року по 18 червня 2023 року Україна експортувала 32 млн т продукції АПК.
Нагадаємо, що 19 червня речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що шансів у “Чорноморської зернової ініціативи” немає, адже Москва не бачить підстав для її продовження.
Окрім цього, 13 червня президент країни-агресорки Володимир Путін також заявив, що РФ розглядає можливість виходу з Чорноморської зернової угоди, оскільки підтримала домовленість для забезпечення відносин з “дружніми” країнами.
Нещодавно Вершинін вже заявляв, що в Росії не бачать перспектив для продовження “Чорноморської зернової угоди”, яка дозволяє безперешкодне транспортування зерна з українських портів.
Натомість міністр аграрної політики України Микола Сольський заявив, що Україні вдасться продовжити експорт зерна через Чорне море без підтримки Росії, якщо Москва вийде з “Чорноморської ініціативи”.
Варто додати, міністр продовольства і сільського господарства Сполученого Королівства Марк Спенсер повідомив, що держави-члени G7 працюють над схемою протидії ймовірним крадіжкам українського зерна, за що Велика Британія нещодавно запровадила санкції проти російських компаній, за допомогою хімічної ідентифікації походження зерна.
- ООН запропонувала Україні, Росії та Туреччині розпочати підготовчу роботу щодо транзиту російського аміаку через Україну, аби врятувати “Чорноморську зернову угоду”.
- Україна вимагає гарантій повноцінної роботи “зернового коридору” для відновлення транзиту аміаку з РФ. Україна допускає можливість відновлення транзиту російського аміаку через свою територію в обмін на чіткі гарантії від Організації Об’єднаних Націй та Росії, що “Чорноморська зернова ініціатива” працюватиме стабільно.
- 29 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що “Чорноморська зернова угода” більше не діятиме, якщо не буде виконано домовленості ООН з Москвою щодо подолання перешкод для російського експорту зерна та добрив.
- Після відновлення роботи зернового коридору Росія продовжує блокувати порт “Південний”, котрий є найбільшим портом у межах ініціативи. РФ погоджується оглядати лише ті судна, які прямують до портів “Одеса” та “Чорноморськ”.