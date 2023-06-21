За тиждень експорт «зерновим коридором» зменшився на третину – УКАБ

Упродовж 46 тижня роботи "зернового коридору", з 12 по 18 червня 2023 року, через морські порти Одеської області було експортовано 438,1 тис. т агропромислової продукції, що на 33% менше, ніж за попередній тиждень.

Джерело: пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу

Зазначається, що за попередній тиждень в українських портах було завантажено 9 суден, що на 4 одиниці менше, ніж за попередній тиждень. Як пояснили в УКАБ, ці судна завантажені, але ще не пройшли необхідну інспекцію для продовження руху та очікують на неї.

За даними асоціації, наступного тижня очікуються ще гірші показники, тому що за минулий тиждень інспекцію на вхід пройшло лише 5 суден.

Найбільше протягом 46 тижня роботи “зернового коридору” було експортовано: кукурудзи (частка у загальній структурі експорту – 80%), пшениці (7%) та макухи соняшникової (7%). Українська продукція була відправлена в країни: Азії (Китай, Туреччина) та Європи (Іспанія, Італія, Франція).

Всього від початку роботи “зернового коридору” з 1 серпня 2022 року по 18 червня 2023 року Україна експортувала 32 млн т продукції АПК.

Нагадаємо, що 19 червня речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що шансів у “Чорноморської зернової ініціативи” немає, адже Москва не бачить підстав для її продовження.

Окрім цього, 13 червня президент країни-агресорки Володимир Путін також заявив, що РФ розглядає можливість виходу з Чорноморської зернової угоди, оскільки підтримала домовленість для забезпечення відносин з “дружніми” країнами.

Нещодавно Вершинін вже заявляв, що в Росії не бачать перспектив для продовження “Чорноморської зернової угоди”, яка дозволяє безперешкодне транспортування зерна з українських портів.