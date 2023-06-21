російсько-українська війна
22:58 У комплексі «Яд Вашем» з‘явився україномовний аудіогід
22:36 Путін заявив, що ядерні ракети «Сармат» незабаром поставлять на бойове чергування
22:33 За тиждень експорт «зерновим коридором» зменшився на третину – УКАБ
22:14 Greenpeace протестує проти масової вирубки старовікових лісів у Карпатах
22:05 США розглядають можливість залучення третьої сторони для процесу відновлення миру в Україні – Кірбі
21:37 Збирали дані про Військо Польське – у Познані проти білоруських шпигунів висунули обвинувальний акт
21:25 Зеленський призначив послів у Бразилії, Індії та Колумбії
21:05 Недопуск людей до укриття в Києві: директор департаменту КМДА отримав підозру
21:01 Українську стрічку «Люксембург, Люксембург» покажуть на міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах
20:49 Глава уряду Японії відвідає саміт лідерів НАТО, наголошуючи на необхідності діалогу з Китаєм
20:46 ЄС визнає українські водійські посвідчення – МВС
20:33 Зниклий підводний човен: у виданні WP розповіли, хто знаходиться на борту
20:30 У Києві провели тренування на випадок надзвичайної ситуації на Київській ГЕС
20:00 Україна та Велика Британія підписали меморандум про Енергетичне партнерство
19:55 Після отримання повістки Віталій Козловський вступив до лави ЗСУ
19:30 Протягом доби росіяни завдали понад 30 авіаційних ударів, зокрема, було застосовано 6 іранських БпЛА – Генштаб
19:05 Шмигаль у Лондоні зустрівся з королем Чарльзом ІІІ
18:51 У Китаї в шкільному обіді виявили голову щура – CNN
18:33 Telegram, Facebook та YouTube: у ЦНС розповіли, як виявити маніпулятивний канал у соцмережах
18:23 «Заморожені активи росіян мають бути одним із головних джерел відбудови України» – глава МЗС Польщі
18:18 Франція допоможе Україні у відновленні медичної інфраструктури, зруйнованої внаслідок війни
18:05 Створена білорусами литовська компанія постачала росіянам оптичні пристрої під час війни – LRT
18:02 Велика Британія використовуватиме технології віртуальної реальності для навчання військових ЗСУ
17:57 Латвія надасть Україні всі свої гелікоптери – прем’єр-міністр
17:51 РФ створює в Маріуполі «філіал» Чорноморського флоту – ЦНС
17:35 Мінветеранів та проєкт USAID підписали меморандум про співпрацю
17:18 Німецький збройний концерн Rheinmetall постачав Росії продукцію після повномасштабного вторгнення у 2022 році
17:16 У РФ заявили, що збільшать виробництво безпілотників – CNN
17:05 Twitter поважатиме правила ЄС щодо модерації контенту, прописані в Законі про цифрові послуги – Маск
16:59 «Будинок із комахами» Марії Станіславської внесли до Держреєстру нерухомих пам’яток
16:52 Міни можуть опинитися на пляжах Чорного моря – ООН
16:43 Анджеліна Джолі поширила фото з Бучі та наслідків російського підриву Каховської ГЕС до Дня біженців
16:30 Вихователів дитячого садка у Тайвані звинувачують у введенні наркотиків дітям

За тиждень експорт «зерновим коридором» зменшився на третину – УКАБ

Упродовж 46 тижня роботи "зернового коридору", з 12 по 18 червня 2023 року, через морські порти Одеської області було експортовано 438,1 тис. т агропромислової продукції, що на 33% менше, ніж за попередній тиждень.

Середа, 21 червня 2023, 22:33
Підтримати

Джерело: пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу

Зазначається, що за попередній тиждень в українських портах було завантажено 9 суден, що на 4 одиниці менше, ніж за попередній тиждень. Як пояснили в УКАБ, ці судна завантажені, але ще не пройшли необхідну інспекцію для продовження руху та очікують на неї.

За даними асоціації, наступного тижня очікуються ще гірші показники, тому що за минулий тиждень інспекцію на вхід пройшло лише 5 суден.

Найбільше протягом 46 тижня роботи “зернового коридору” було експортовано: кукурудзи (частка у загальній структурі експорту – 80%), пшениці (7%) та макухи соняшникової (7%). Українська продукція була відправлена в країни: Азії (Китай, Туреччина) та Європи (Іспанія, Італія, Франція).

Всього від початку роботи “зернового коридору” з 1 серпня 2022 року по 18 червня 2023 року Україна експортувала 32 млн т продукції АПК.

Нагадаємо, що 19 червня речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що шансів у “Чорноморської зернової ініціативи” немає, адже Москва не бачить підстав для її продовження.

Окрім цього, 13 червня президент країни-агресорки Володимир Путін також заявив, що РФ розглядає можливість виходу з Чорноморської зернової угоди, оскільки підтримала домовленість для забезпечення відносин з “дружніми” країнами.

Нещодавно Вершинін вже заявляв, що в Росії не бачать перспектив для продовження “Чорноморської зернової угоди”, яка дозволяє безперешкодне транспортування зерна з українських портів.

Натомість міністр аграрної політики України Микола Сольський заявив, що Україні вдасться продовжити експорт зерна через Чорне море без підтримки Росії, якщо Москва вийде з “Чорноморської ініціативи”.

Варто додати, міністр продовольства і сільського господарства Сполученого Королівства Марк Спенсер повідомив, що держави-члени G7 працюють над схемою протидії ймовірним крадіжкам українського зерна, за що Велика Британія нещодавно запровадила санкції проти російських компаній, за допомогою хімічної ідентифікації походження зерна.

Теги: експорт українського зерна, зернова угода, Зерновий коридор, одеський порт, УКАБ, Чорне море, статистика

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook