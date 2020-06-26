Захист одеського активіста Сергія Стерненка заявив відвід прокурору Миколі Бозовуляку через те, що він ввів в оману правосуддя.

Про це повідомив адвокат Масі Найєм на своїй сторінці у Facebook.

“Прокурор М. Бозовуляк по справі Сергія Стерненка фактично ввів в оману правосуддя, коли звертався із клопотанням до суду про обрання запобіжного заходу”, – йдеться в повідомленні.

За словами Найєма, в клопотанні йшла мова, серед іншого, про те, що не проведений увесь комплекс слідчих дій, не всі обставини встановлені. Але вже за тиждень, без додаткових слідчих дій, було повідомлено про завершення досудового розслідування.

З цих підстав адвокат Андрій Писаренко заявив відвід прокурору Бозовуляку.

ОНОВЛЕНО

Суд відмовив у відводі прокурора.

Нагадаємо, Стерненко приїхав у Київський апеляційний суд, де сьогодні відбудеться засідання щодо розгляду скарги на обраний йому запобіжний захід.

15 червня активісту Сергію Стерненку обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на термін в 60 днів. Відповідне рішення ухвалив суддя Шевченківського районного суду Києва Володимир Бігуль.

Сам активіст вважає, що рішення було прийнято під тиском з боку Офісу генерального прокурора. Крім того, відповідно до рішення суду активіст повинен знаходитися під домашнім арештом в Одесі за адресою вулиця Приморська, 37. За цією адресою розташована військова частина — Одеський загін морської охорони, куди його, за його словами, не пустять.

16 червня Шевченківський районний суд Києва змінив адресу домашнього арешту для активіста Сергія Стерненка.