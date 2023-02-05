Канцлер Німеччини Олаф Шольц наполягав на тому, що західні танки будуть розміщені лише на українській території, відкинувши звинувачення з боку Кремля в тому, що рішення спорядити Києву передову зброю є ескалацією війни.

Про це інформує CNN.

Шольц наголосив, що “є консенсус” щодо того, що західні танки не використовуватимуться на території Росії.

Офіційні особи Кремля намагалися представити передачу танків як акт агресії проти Москви, підживлюючи свій фальшивий наратив про те, що їхня так звана “військова операція” потрібна для захисту інтересів Росії, а не для захоплення України.

Канцлер ФРН зауважив, що неодноразово говорив російському президенту Володимиру Путіну, що “Росія несе виключну відповідальність за війну. Росія неспровоковано вдерлася в сусідню країну, щоб захопити частину України або всю країну”.

Це принципово порушує європейський світопорядок… (ось чому) ми підтримуємо Україну фінансово, гуманітарно та зброєю, – додав Шольц, захищаючи позицію своєї країни щодо відправлення танків Leopard 2 Україні. Ми (і наші союзники) даємо Україні бойові танки, щоб вона могла захиститися”, – сказав він.

Німецький лідер запевнив, що ФРН та її союзники “ретельно” співпрацюють, зважуючи постачання зброї в межах “спільного підходу”, щоб запобігти ескалації війни.

Знадобилися тижні геополітичних суперечок, перш ніж Німеччина піддалася зростаючому тиску з боку союзників щодо постачання власних Leopards. Минулого місяця міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що їм знадобилося більше часу, перш ніж прийняти рішення, оскільки танки є важкою броньованою зброєю, яку можна використовувати для наступальних цілей.

Українські офіційні особи невпинно закликали своїх союзників про сучасні танки, які замінять радянські, і тепер мають намір отримати понад 300 одиниць із західних країн.

Танки — це найпотужніша зброя прямого наступу, яка наразі надана Україні, система з важким озброєнням для ведення ближнього бою. Якщо їх правильно використовувати з необхідною підготовкою, вони могли б дозволити Україні відвоювати територію, яку росіяни встигли захопити та спорудити оборонні лінії. США почали постачати відремонтовані танки Т-72 радянських часів, але сучасні західні танки на покоління випереджають за здатністю вражати позиції противника.

25 січня уряд Німеччини погодився надати Україні танки Leopard та дозволив реекспорт іншим країнам, які мають такі танки у своєму арсеналі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що країна продовжить збільшувати військову підтримку України.

Також стало відомо, що США постачать в Україну танк M1A2 Abrams, який має значно покращені можливості порівняно з попередньою моделлю M1A1.

Окрім цього, американський лідер Джо Байден оголосив, що Штати розпочинають навчання для ЗСУ на Abrams “якнайшвидше”. Він погодився, потрібен час, щоб спорядити танки на поле бою, водночас термінів не озвучив.

Своєю чергою, 25 січня речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що рішення надати Україні передові західні танки було як дипломатичним, так і військовим зусиллям, зазначивши, що сьогоднішнє рішення “готувалося кілька тижнів”.

30 січня у Норвегії пообіцяли відправити в Україну танки німецького виробництва Leopard 2 якнайшвидше. Ймовірно, техніку варто очікувати під кінець березня.

Вже 31 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна розраховує отримати від 120 до 140 сучасних західних танків у межах “першої хвилі” постачання із 12 країн.

4 лютого до України з Галіфаксу вирушив перший танк Leopard 2 німецького виробництва, наданий Канадою.

Водночас вже 5 лютого президент РФ Володимир Путін заявив, що Росії “знову” загрожують німецькі танки, як це було під час Другої світової війни, попередивши, що Москва готова відповісти на агресію із Заходу.