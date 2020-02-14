Про це написала на своїй сторінці в Facebook прес-секретар глави держави Юлія Мендель, коментуючи розслідування журналістів програми “Схеми: корупція в деталях”.

“Складно спростувати, що хтось лікує зуби, у когось є брати, хтось літає до Москви, хтось із чиновників РФ літає до Оману, хтось із сучасних політиків знав когось із політиків до приходу у владу і ще й десь працював. Складно і зіставити ці несумісні факти, прийшовши до висновку, що президент домовлявся за спинами суспільства з російським чиновником. Єдине, що було не складно у сюжеті програми “Схеми” – це заперечити факт зустрічі президента та представника РФ Патрушева, адже вони справді ніколи не зустрічалися і не говорили”, – написала Мендель.

Раніше в програмі “Схеми” стверджувалося, що Микола Патрушев відвідував Маскат в Омані, коли там перебував президент України Володимир Зеленський. За інформацією журналістів, російський силовик прилетів в ніч з 7 на 8 січня тим же чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 з бортовим номером 9H-VJN, який через добу доставив президента України з Маската до Києва.

Після виходу програми очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наведені журналістами дані не підкріплені фактами і необ’єктивні. Він зазначив, що сюжет “Схем” – “брехня від початку і до кінця, і немає жодного об’єктивного твердження, яке могло б стати реальним, ґрунтовним предметом для обговорення”.

Раніше вже колишній голова Офісу президента Андрій Богдан на запит народного депутата від “Європейської Солідарності” Олексія Гончаренка відповів, що візит президента України Володимира Зеленського до Оману не був офіційним і здійснювався за рахунок особистих коштів.

Перед цим в Офісі президента стверджували, що не володіють інформацією щодо візиту Зеленського до Оману на початку 2020 року. В ОПУ повідомляли, що публічна інформація про зустрічі президента України з представниками Оману була розміщена на сайті глави держави, а дані про вартість поїздки та супровід Зеленського є у розпорядженні Державного управління справами та Управління державної охорони.