Про це першим повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

“Щойно відбулася дванадцята за ліком телефонна розмова Президента Володимира Зеленського та Канцлера Німеччини Ангели Меркель. Чергове свідчення унікального за інтенсивністю і взаємною довірою тісного діалогу лідерів двох держав та зростаючого стратегічного партнерства”, — написав він.

Згодом Володимир Зеленський у Twitter висловив Меркель подяку за підтримку та висловив надію, що скоро відбудеться зустріч лідерів “нормандської четвірки”.

“Дякую Ангелі Меркель за оцінку наших зусиль на шляху до мирного врегулювання на Донбасі. Досягнення миру залишається пріоритетом для мене й усіх українців. Сподіваємося, що зустріч радників лідерів країн “нормандської четвірки” матиме чіткі рішення й результати і що невдовзі зустрінуться лідери “нормандської четвірки”, — написав він.

В Офісі президента повідомили, що під час розмови Зеленський поінформував Меркель про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про зусилля української сторони, спрямовані на досягнення миру в регіоні.

Своєю чергою Меркель запевнила, що Німеччина продовжуватиме докладати всіх необхідних зусиль для досягнення прогресу в мирному процесі.

“Ангела Меркель наголосила, що Україна може розраховувати на підтримку Німеччини та Франції на шляху до вирішення питання війни на Донбасі”, — зазначили в ОПУ.

Також Меркель зауважила важливість виконання домовленостей, досягнутих від час зустрічі у “нормандському форматі”, що відбулася в Парижі, передусім — дотримання сторонами режиму припинення вогню.

“Лідери двох країн відзначили важливість подальшої координації кроків щодо мирного врегулювання на Донбасі, а також висловили сподівання, що завтрашня зустріч радників лідерів країн “нормандського формату” принесе чіткі рішення та результати, і що невдовзі після цього відбудеться зустріч лідерів “нормандської четвірки”, — йдеться в повідомленні.

Що відбувається на Донбасі?

5 вересня бойовики заявили, що планують відкрити вогонь поблизу цього населеного пункту. Тоді було поширено, зокрема, в російських ЗМІ, заяву ватажка бойовиків “ДНР” Дениса Пушиліна. У ній йшлося про те, що бойовик розпорядився завдати удару по позиціях українських військ в районі селища Шуми, оскільки українські військові там нібито “незаконно звели інженерні споруди”.

Спостерігачі ОБСЄ (попри заяви ватажка бойовиків) не зафіксували жодних змін на позиціях українських військових біля Шумів.

6 вересня Україна втратила на Донбасі трьох військовослужбовців — двоє підірвалися підірвались на невідомому вибуховому пристрої, один був поранений під час прицільного обстрілу позиції ЗСУ.

В той день бойовики двічі вели прицільний вогонь по позиціях ООС, вдруге українські захисники дали відсіч. ЗСУ вперше за 42 дні перемир’я відкрили вогонь у відповідь, хоча від початку дії режиму повного і всеосяжного припинення вогню. #Букви розповідали про ці події на Донбасі в хронологічному порядку.

Також 6 вересня у районі населеного пункту Новгородське на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14, яка прямувала до місця гасіння пожежі. 7 вересня один з двох постраждалих під час вибуху українських захисників загинув у лікарні.

Згідно зі звітом ОБСЄ від 7 вересня, після початку перемир’я 27 липня зафіксовано 950 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

За добу 8 вересня у зоні бойових дій на Донбасі ще двоє українських військових підірвалися на протипіхотній міні. Стан їхнього здоров’я задовільний.

9 вересня на позачергових переговорах Тристоронньої контактної групи представники України погодилися спільно з бойовиками “ДНР” проінспектувати ділянку позицій Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми, який раніше “ДНР” погрожували обстріляти. В Офісі президента запевнили, що “прояв присутності бойовиків” буде “вкрай обмежений”.