Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти низки осіб, серед яких нардеп Андрій Деркач і глава бойовиків ОРДО Денис Пушилін.

Про це свідчать відповідні укази № 378/2021 та № 379/2021, опубліковані на сайті Офісу президента.

У додатках до них вказано, що санкції вводяться щодо низки фізичних осіб, а саме: Андрія Деркача, Антона Сімоненка, Петра Журавля, Андрія Теліженка, Дмитра Ковальчука, Костянтина Килимника та Дениса Пушиліна.

До них будуть застосовані низка персональних економічних та інших обмежувальних заходів. Санкції передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій. До того ж зазначені особи не зможуть виводити капітали за межі нашої країни.

Також санкції торкнулися і деяких компаній, пов’язаних із засобами масової інформації. Зокрема це товариства з обмеженою відповідальністю “Ера-Медіа”, “Інформаційне агентство “Онлі Ньюз”, “Скептик” та інші. Обмеження передбачають блокування російських сайтів як-от: vedomosti.ru та mk.ru.