У Державному бюро розслідувань (ДБР) підтвердили, що відкрили кримінальне провадження стосовно суддів Верховного Суду за скасування указу президента Володимира Зеленського щодо Олександра Тупицького.

Про це йдеться у відповіді ДБР на запит #Букв.

Державне бюро розслідувань у відповідь на запит повідомило, що відповідні відомості дійсно внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше повідомлялось, що Держбюро розслідувань розпочало кримінальне провадження щодо рішення Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, яким було визнано протиправним указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного Суду України.

У відповіді на запит #Букв у Бюро зазначили, що кримінальне провадження розслідується за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки).

У коментарі #Буквам юрист Назар Чорний пояснив, що подібна кваліфікація виглядає, щонайменше, дивною, оскільки незрозуміло, в чому саме судді зловживали повноваженнями, виконуючи свій прямий обов’язок – розглядаючи справу та ухвалюючи рішення по суті позовних вимог. Тим паче, що кваліфікація не містить згадки про статтю 375 КК України (постановлення завідомо неправосудного рішення), якщо в ДБР уже вважають, що в діях суддів КАС ВС наявний склад злочину.

Імовірно, в ДБР теж розуміють, що у президента відсутні повноваження звільняти суддів КСУ, тим паче – скасовувати нормативно-правові акти індивідуального характеру, які вичерпали свою дію їх виконанням (таким є указ про призначенням суддів, неправомірно скасований президентом), оскільки будь-який наступний нормативно-правовий акт, що змінює їх, фактично матиме зворотну дію в часі, що прямо заборонено нормами статті 58 Конституції України.

Раніше Верховний Суд відреагував на початок кримінального переслідування суддів, заявивши, що відповідно до ст. 129 Конституції України, суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права.