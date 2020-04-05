У Києві під час карантину, незважаючи на заборону Кабміну, продовжує працювати секонд-хенд "Баул".

Про це повідомляють #Букви.

Журналіст Букв зафіксував відкритий секонд-хенд на Воскресенці (Дніпровський район, Київ).

Секонд “Баул” працює, незважаючи на заборону Кабміну і місцевої влади у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції.

Що відомо про карантинні заходи в Україні

З 6 квітня почнуть діяти посилені заходи карантину у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.

Серед нововведень, буде заборонено перебування в громадських місцях без надягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, що доступні або відкриті для населення (у вільному доступі), або на запрошення, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони. Згідно із законом, вулиця, пішохідна зона і т.п. не є громадським місцем. У той же час органи місцевої влади можуть доповнювати список громадських місць на свій розсуд.

У Кабінеті Міністрів, своєю чергою , “наполегливо рекомендували” перебувати на вулиці в масці, оскільки в будь-який момент можна “опинитися на території, що підпадає під визначення “громадське місце”.

Також заборонено ходити більш ніж по двоє.

Заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності.

Не допускається проведення всіх масових заходів.

Громадянам потрібно завжди мати при собі документи, що засвідчують особу.

Пенсіонерам, яким понад 60 років, рекомендують самоізолюватись і не залишати свої будинки без гострої необхідності.

Також заборонено самовільно залишати місця обсервації/ізоляції.