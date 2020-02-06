Жорстка посадка літака в Стамбулі: один загиблий і 157 постраждалих

В результаті аварії літака в аеропорту Стамбула одна людина загинула і ще 157 отримали поранення.

Про це повідомляє інформагентство АР.

Раніше повідомлялося, що літак компанії Pegasus, що виконував рейс Ізмір – Стамбул, при посадці виїхав за межі злітно-посадкової смуги в аеропорту Сабіха Гекчен в Стамбулі і розвалився на три частини.

Як відомо, всього на борту літака був 171 пасажир і шість членів екіпажу.

Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа повідомив, що одна людина померла, а 157 поранених були доставлені в кілька лікарень. Троє поранених потребували операції, а двоє інших були в реанімації.

Фото: АР

В даний момент причиною події називають жорстку посадку, яка сталася на тлі складних погодних умов в Стамбулі – зливи і сильного вітру.