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Жорстка посадка літака в Стамбулі: один загиблий і 157 постраждалих

В результаті аварії літака в аеропорту Стамбула одна людина загинула і ще 157 отримали поранення.

Четвер, 6 лютого 2020, 00:35

Про це повідомляє інформагентство АР.

Раніше повідомлялося, що літак компанії Pegasus, що виконував рейс Ізмір – Стамбул, при посадці виїхав за межі злітно-посадкової смуги в аеропорту Сабіха Гекчен в Стамбулі і розвалився на три частини.

Як відомо, всього на борту літака був 171 пасажир і шість членів екіпажу.

Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа повідомив, що одна людина померла, а 157 поранених були доставлені в кілька лікарень. Троє поранених потребували операції, а двоє інших були в реанімації.

Фото: АР

В даний момент причиною події називають жорстку посадку, яка сталася на тлі складних погодних умов в Стамбулі – зливи і сильного вітру.

Нагадаємо, 8 січня невдовзі після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців. Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.

  • 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
  • 19 січня в аеропорт “Бориспіль” прибув борт з тілами екіпажу літака Boeing-737, який 8 січня було збито в небі над Тегераном.
  • Згодом з’явилася інформація, що іранська сторона наполягає на тому, щоб чорні скриньки збитого під Тереганом літака МАУ були розшифровані в Ірані.
Теги: авіакатастрофа, літак, літак, Туреччина, крушение самолета

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