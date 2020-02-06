Жорстка посадка літака в Стамбулі: один загиблий і 157 постраждалих

Про це повідомляє інформагентство АР.
Раніше повідомлялося, що літак компанії Pegasus, що виконував рейс Ізмір – Стамбул, при посадці виїхав за межі злітно-посадкової смуги в аеропорту Сабіха Гекчен в Стамбулі і розвалився на три частини.
Як відомо, всього на борту літака був 171 пасажир і шість членів екіпажу.
Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа повідомив, що одна людина померла, а 157 поранених були доставлені в кілька лікарень. Троє поранених потребували операції, а двоє інших були в реанімації.
Фото: АР
В даний момент причиною події називають жорстку посадку, яка сталася на тлі складних погодних умов в Стамбулі – зливи і сильного вітру.
Нагадаємо, 8 січня невдовзі після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців. Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- 19 січня в аеропорт “Бориспіль” прибув борт з тілами екіпажу літака Boeing-737, який 8 січня було збито в небі над Тегераном.
- Згодом з’явилася інформація, що іранська сторона наполягає на тому, щоб чорні скриньки збитого під Тереганом літака МАУ були розшифровані в Ірані.