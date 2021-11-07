Американський репер Ye (у минулому Каньє Вест) зізнався, що хоче зберегти сім’ю з моделлю й бізнесвумен Кім Кардаш’ян. Це сталося на тлі чуток про її роман з коміком Пітом Девідсоном.

Відповідну заяву Ye зробив під час подкасту Drink Champs.

Зокрема, Ye зазначив, що він досі не розлучений з Кардаш’ян. Ба більше, репер хоче зберегти сім’ю.

“Я ніколи не бачив документів. Ми не розлучені. Для мене це не жарти. Мої діти хочуть, щоб їхні батьки були разом. І я хочу, щоб ми були разом”, – сказав Ye.

Водночас інсайдер з близького оточення Кім розповів виданню E!, що заява репера під час інтерв’ю не була сюрпризом для неї. Кім знає про почуття Каньє, але возз’єднання не буде, хоча Кардаш’ян й намагалася тривалий час зберегти шлюб.

Нагадаємо, що кілька днів тому Кім Кардаш’ян сходила на побачення з коміком Пітом Девідсоном. Зірок вже не вперше бачать разом.

19 лютого Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”.

Репер заявив, що насправді крапку у стосунках з Кардаш’ян поставив саме він. Телезірка своєю чергою публічно розповіла про проблеми в їхньому шлюбі.

Як відомо, в шлюбі народилося двоє дітей — донька Норт (майже 8 років), син Сейнт (6 років). Після двох пологів у Кім були проблеми зі здоров’ям. Ще двоє дітей — донька Чикаго (3 роки) і син Псалм (два роки) — були народжені сурогатною матір’ю. Каньє Вест погодився на спільну опіку над чотирма дітьми.

Кім Кардаш’ян прийшла на презентацію альбому Веста у весільній сукні. Тоді фанати пари вкотре заговорили про возз’єднання ексзакоханих. За даними інсайдерів, Кардаш’ян підтримує Веста й налагоджує стосунки заради дітей. Але це не означає, що Кім та Каньє знову будуть разом.