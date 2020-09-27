Курсанта, который выжил в крушения в Харьковской области 25 сентября, допросили следователи Государственного бюро расследований.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер после посещения Вячеслава Золочевского в госпитале.

Информация, которую курсант предоставил, пока не разглашается.

“Следователи ГБР уже задавали ему вопросы, определенные обстоятельства он вспоминает (перед падением – ред.), они изложены в протоколе допроса. Позже, я думаю, это станет известным”, – сказал Кучер.

Он также отметил, что Вячеслава спасло определенное стечение обстоятельств – его прикрыли от огня обломки фюзеляжа.

“Сегодня, я могу сказать, он дополнительно сообщил, что уцелел, потому что находился в определенной “капсуле” с фюзеляжа, частью самолета прикрыло, и поэтому огонь не достал его. Он пришел в себя и смог покинуть самолет, который горел”, – рассказал Кучер.

Напомним, самолет Ан-26 разбился вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку. На борту находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Университета воздушных сил им. Кожедуба.

Из 27 человек, находившихся на борту, выжил только один – курсант Вячеслав Золочевский.

Сегодня Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба опубликовал список 26 погибших в катастрофе военного самолета Ан-26, произошедшей накануне.