Об этом сообщил вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский у Facebook.
Вице-премьер отметил, что информация на самописцах сохранена.
“Их уже изъяли и 27 сентября авиационные эксперты под контролем Госбюро расследований начали их расшифровывать. Это займет примерно 3-5 дней”, – пояснил Уруский.
Он добавил, что обломки самолета Ан-26Ш собрали и перевезли на территорию воинской части А4104 в Чугуеве, где они находятся под круглосуточной охраной ГБР. Далее специалисты максимально соберут самолет в исходное состояние.
С 20 семьями погибших курсантов установили контакты. В Харьков уже прибыли 17 из них.
Напомним, самолет Ан-26 разбился вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку. На борту находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Университета воздушных сил им. Кожедуба.
Из 27 человек, находившихся на борту, выжил только один – курсант Вячеслав Золочевский.
Сегодня Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба опубликовал список 26 погибших в катастрофе военного самолета Ан-26, произошедшей накануне.
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26 разбился, скорее всего, из-за того, что зацепился крылом за землю.
- Государственное бюро расследований проверяет четыре версии причин авиакатастрофы военного самолета АН-26 у в Харьковской области.
- Президент Владимир Зеленский подписал указ № 410/2020 об объявлении в Украине дня траура 26 сентября.
- Семьи погибших в катастрофе АН-26 получат по 1,5 млн грн компенсации. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.
- Следственная группа назначила уже более 50 экспертиз по делу об авиакатастрофе самолета АН-26 в Харьковской области. В состав группы входят более 50 следователей. Тем временем одна из камер наблюдения, установленная на высотном здании в Чугуеве, сняла момент падения самолета с курсантами.
- 26 сентября стало известно, что экипажу военного самолета Ан-26, который потерпел крушение в Харьковской области, дали разрешение на посадку только через минуту после запроса.
- 27 сентября на месте авиакатастрофы Ан-26 в районе города Чугуева в Харьковской области были завершены спасательные работы.