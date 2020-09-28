Вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что расшифровка бортовых самописцев началась 27 сентября и продлится 3-5 дней под руководством ГБР.

Об этом сообщил вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский у Facebook.

Вице-премьер отметил, что информация на самописцах сохранена.

“Их уже изъяли и 27 сентября авиационные эксперты под контролем Госбюро расследований начали их расшифровывать. Это займет примерно 3-5 дней”, – пояснил Уруский.

Он добавил, что обломки самолета Ан-26Ш собрали и перевезли на территорию воинской части А4104 в Чугуеве, где они находятся под круглосуточной охраной ГБР. Далее специалисты максимально соберут самолет в исходное состояние.

С 20 семьями погибших курсантов установили контакты. В Харьков уже прибыли 17 из них.

Напомним, самолет Ан-26 разбился вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку. На борту находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Университета воздушных сил им. Кожедуба.

Из 27 человек, находившихся на борту, выжил только один – курсант Вячеслав Золочевский.

Сегодня Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба опубликовал список 26 погибших в катастрофе военного самолета Ан-26, произошедшей накануне.