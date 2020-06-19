Катастрофа самолета МАУ: Зеленский сформировал делегацию для переговоров с Ираном

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации для участия в переговорах с Ираном по делу о сбитии самолета МАУ в небе над Тегераном.

Соответствующий документ опубликован на сайте Главы государства.

В соответствии с указом, в делегацию Украины для участия в переговорах с Исламской Республикой Иран в связи с катастрофой рейса авиакомпании “Международные Авиалинии Украины” вошли 16 представителей.

Главой делегации назначен замминистра иностранных дел Евгений Енин, его заместителем — замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерия Коломиец.

Также в делегацию вошли:

начальник юридического управления Госавислужбы Виктор Авдеев;

директор департамента международного права Минюста Тамара Андреева;

первый заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий;

начальник отдела департамента международного права МИД Александр Борисенко;

директор департамента международного права МИД Лариса Герасько;

замначальника главного следственного управления — начальник управления организации досудебного расследования Нацполиции Степан Довгунь;

замначальника управления департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора Ольга Кориняк (по согласию);

директор департамента авиационных перевозок, аэропортов и международного сотрудничества Госавислужбы Сергей Коршук;

заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов (по согласию);

директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста Александр Рувин (по согласию);

главный специалист главной инспекции Минобороны Валерий Трубачев;

заместитель начальника главного следственного управления СБУ Андрей Швец;

заместитель министра инфраструктуры Олег Ющенко;

начальник отдела управления предварительного расследования главного следственного управления СБУ Игорь Яновский.