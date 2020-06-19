Катастрофа самолета МАУ: Зеленский сформировал делегацию для переговоров с Ираном

Соответствующий документ опубликован на сайте Главы государства.
В соответствии с указом, в делегацию Украины для участия в переговорах с Исламской Республикой Иран в связи с катастрофой рейса авиакомпании “Международные Авиалинии Украины” вошли 16 представителей.
Главой делегации назначен замминистра иностранных дел Евгений Енин, его заместителем — замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерия Коломиец.
Также в делегацию вошли:
- начальник юридического управления Госавислужбы Виктор Авдеев;
- директор департамента международного права Минюста Тамара Андреева;
- первый заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий;
- начальник отдела департамента международного права МИД Александр Борисенко;
- директор департамента международного права МИД Лариса Герасько;
- замначальника главного следственного управления — начальник управления организации досудебного расследования Нацполиции Степан Довгунь;
- замначальника управления департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора Ольга Кориняк (по согласию);
- директор департамента авиационных перевозок, аэропортов и международного сотрудничества Госавислужбы Сергей Коршук;
- заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов (по согласию);
- директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста Александр Рувин (по согласию);
- главный специалист главной инспекции Минобороны Валерий Трубачев;
- заместитель начальника главного следственного управления СБУ Андрей Швец;
- заместитель министра инфраструктуры Олег Ющенко;
- начальник отдела управления предварительного расследования главного следственного управления СБУ Игорь Яновский.
Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- 19 января в аэропорт “Борисполь” прибыл борт с телами экипажа самолета Boeing-737.
- 19 февраля министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что черный ящик украинского самолета Boeing 737 получил серьезные повреждения.
- Иран назвал сбитие самолета МАУ “хорошей работой”.
- В Иране задержали 6 человек по делу сбитого самолета МАУ.