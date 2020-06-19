Covid-19 Украина

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Катастрофа самолета МАУ: Зеленский сформировал делегацию для переговоров с Ираном

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации для участия в переговорах с Ираном по делу о сбитии самолета МАУ в небе над Тегераном.

Пятница, 19 июня 2020, 21:10

Соответствующий документ опубликован на сайте Главы государства. 

В соответствии с указом, в делегацию Украины для участия в переговорах с Исламской Республикой Иран в связи с катастрофой рейса авиакомпании “Международные Авиалинии Украины” вошли 16 представителей.

Главой делегации назначен замминистра иностранных дел Евгений Енин, его заместителем — замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерия Коломиец.

Также в делегацию вошли:

  • начальник юридического управления Госавислужбы Виктор Авдеев;
  • директор департамента международного права Минюста Тамара Андреева;
  • первый заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий;
  • начальник отдела департамента международного права МИД Александр Борисенко;
  • директор департамента международного права МИД Лариса Герасько;
  • замначальника главного следственного управления — начальник управления организации досудебного расследования Нацполиции Степан Довгунь;
  • замначальника управления департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора Ольга Кориняк (по согласию);
  • директор департамента авиационных перевозок, аэропортов и международного сотрудничества Госавислужбы Сергей Коршук;
  • заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов (по согласию);
  • директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста Александр Рувин (по согласию);
  • главный специалист главной инспекции Минобороны Валерий Трубачев;
  • заместитель начальника главного следственного управления СБУ Андрей Швец;
  • заместитель министра инфраструктуры Олег Ющенко;
  • начальник отдела управления предварительного расследования главного следственного управления СБУ Игорь Яновский.

Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.

  • 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
  • 19 января в аэропорт “Борисполь” прибыл борт с телами экипажа самолета Boeing-737.
  • 19 февраля министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что черный ящик украинского самолета Boeing 737 получил серьезные повреждения.
  • Иран назвал сбитие самолета МАУ “хорошей работой”.
  • В Иране задержали 6 человек по делу сбитого самолета МАУ.
Теги: Владимир Зеленский, авиакатастрофа, Иран, самолет МАУ, делегация

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