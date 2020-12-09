Хакеры атаковали сайт европейского агентства, которое сертифицирует COVID-вакцины

Европейское агентство лекарственных средств, которое занимается сертификацией вакцин от коронавируса, заявило о мощной хакерской атаке.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Сейчас организация проверяет несколько вакцин, которые, вероятно, будут предназначены для широкого использования в странах Евросоюза.

“Европейское агентство лекарственных средств стало объектом кибератаки. Агентство быстро начало полное расследование в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами и другими соответствующими структурами”, – говорится в сообщении.

Детали хакерской атаки в агентстве не рассказывают, поскольку идет следствие.

До 29 декабря регулятор должен принять решение на совещании относительно безопасности и эффективности вакцины производителей Pfizer и BioNTech.

В ходе испытаний вакцины от коронавируса от компаний Pfizer-BioNTech умерли шесть добровольцев. Большинство погибших получили плацебо.