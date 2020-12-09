Хакеры атаковали сайт европейского агентства, которое сертифицирует COVID-вакцины

Об этом сообщается на сайте регулятора.
Сейчас организация проверяет несколько вакцин, которые, вероятно, будут предназначены для широкого использования в странах Евросоюза.
“Европейское агентство лекарственных средств стало объектом кибератаки. Агентство быстро начало полное расследование в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами и другими соответствующими структурами”, – говорится в сообщении.
Детали хакерской атаки в агентстве не рассказывают, поскольку идет следствие.
До 29 декабря регулятор должен принять решение на совещании относительно безопасности и эффективности вакцины производителей Pfizer и BioNTech.
- В ходе испытаний вакцины от коронавируса от компаний Pfizer-BioNTech умерли шесть добровольцев. Большинство погибших получили плацебо.
- Британские регулирующие органы заявляют, что людям с серьезными аллергическими реакциями в анамнезе не следует прививаться вакциной компаний Pfizer/BioNTech от COVID-19.
- Известные производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna уже готовятся к массовому производству. Однако о технологии изготовления вакцин известно не много. И разработчики не планируют полностью раскрывать данные о составе своих вакцин.
- В Великобритании начали вакцинацию населения против коронавируса COVID-19.
- Ранее компания Moderna заявила о 94,5% эффективности своей вакцины от коронавируса на третьей стадии испытания. Глава компании Moderna Стефан Бансель заявил, что цена одной дозы вакцины от COVID-19 будет колебаться от $25 до $37. Также компания анонсировала поставки в Европу.
- Американские компании Pfizer и BioNTech заявили, что окончательный анализ фазы трех испытаний вакцины от коронавируса показывает, что она на 95% эффективна в предотвращении COVID-19 даже у пожилых людей.
- Оксфордская COVID-вакцина вызывает мощный иммунный ответ у взрослых пациентов в возрасте в 60-70 лет. Этот факт вселяет надежду на то, что она может защитить возрастные группы, которые больше всего рискуют заразиться коронавирусом.
- Также стало известно, что вакцина против COVID-19 под кодовым названием AZD1222, над которой работают Оксфордский университет и компания AstraZeneca, показала среднюю эффективность в 70%. Один из режимов дозирования может быть эффективен на 90%.
- Вакцина от коронавируса, произведенная компаниями Pfizer и BioNTech, обеспечивает надежную защиту от COVID-19 в течение 10 дней после введения первой дозы.