По состоянию на 31 марта в Украине подтверждено более 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и рекордное количество смертей за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус обнаружили у 11 226 человек. В частности, заболели 491 ребенок и 335 медработников.

В больницы были госпитализированы еще 5558 человек.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.

В течение суток от осложнений COVID-19 умерли 407 человек, что является рекордным суточным показателем смертности с начала эпидемии в Украине.

За все время эпидемии умерли 32 825 человек.

Выздоровели за сутки 6405 человек. За все время коронавирус преодолели 1 млн 313 тыс. 481 человек.

Всего в Украине было выявлено 1 674 168 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 139 224 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР – 61 839, методом ИФА – 21 984, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 55 401).

За время эпидемии в Украине сделано 8 млн 120 тыс. 102 ПЦР-тестирования.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 1100 случаев за сутки; всего выявлено 162 291 случай – 3405 человек умерли, 105 605 выздоровели;

• Винницкая область – 439 случаев за сутки; всего зафиксировано 57 101 случай – 1059 человек умерли, 35 058 выздоровели;

• Волынская область – 254 случая за сутки; всего подтверждено 46 674 случая – 768 человек скончались, 40 552 выздоровели;

• Днепропетровская область – 209 случаев за сутки; всего диагностировано 91 122 случая – 2357 человек умерли, 74 436 выздоровели;

• Донецкая область – 705 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 59 206 случаев – 1269 человек умерли, 47 347 выздоровели;

• Житомирская область – 434 случая за сутки; за все время зафиксировано 71 032 случая – 1202 пациента умерли, 51 438 выздоровели;

• Закарпатская область – 370 случаев за сутки; всего подтверждено 54 045 случаев – 1306 человек умерли, 40 720 выздоровели;

• Запорожская область – 737 случаев за сутки; всего диагностировано 78 386 случаев – 1415 человек умерли, 69 207 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 225 случаев за сутки; за время эпидемии зафиксировано 79 225 случаев – 1699 человек умерли, 62 236 выздоровели;

• Киевская область – 430 случаев за сутки; за все время подтверждено 95 323 случая – 1612 пациентов умерли, 77 512 выздоровели;

• Кировоградская область – 118 случаев за сутки; всего диагностировано 13 162 случая – 467 человек скончались, 9059 выздоровели;

• Луганская область – 213 случаев за сутки; всего выявлено 17 460 случаев – 522 пациента умерли, 14 958 выздоровели;

• Львовская область – 833 случая за сутки; всего зафиксировано 103 670 случаев – 2629 человек умерли, 79 111 выздоровели;

• Николаевская область – 247 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 51 924 случая – 1062 пациента умерли, 41 892 выздоровели;

• Одесская область – 1012 случаев за сутки; за все время диагностировано 107 566 случаев – 1776 человек умерли, 83 037 выздоровели;

• Полтавская область – 293 случая за сутки; всего выявлено 55 021 случай – 1153 пациента умерли, 46 321 выздоровел;

• Ровенская область – 591 случай за сутки; всего зафиксировано 57 724 случая – 747 человек скончались, 50 901 выздоровели;

• Сумская область – 487 случаев за сутки; всего подтверждено 58 193 случая – 812 пациентов умерли, 49 583 выздоровели;

• Тернопольская область – 202 случая за сутки; всего диагностировано 54 080 случаев – 762 пациента умерли, 44 874 выздоровели;

• Харьковская область – 906 случаев за сутки; за все время выявлено 103 804 случая – 1962 пациента умерли, 84 783 выздоровели;

• Херсонская область – 146 случаев за сутки; за все время зафиксировано 24 258 случаев – 704 пациента умерли, 21 306 выздоровели;

• Хмельницкая область – 664 случая за сутки; всего подтверждено 63 780 случаев – 1156 человек умерли, 50 632 выздоровели;

• Черкасская область – 374 случая за сутки; всего диагностировано 57 393 случая – 759 человек скончались, 49 607 выздоровели;

• Черновицкая область – 211 случаев за сутки; всего выявлено 69 844 случая – 1360 человек умерли, 49 629 выздоровели;

• Черниговская область – 26 случаев за сутки; всего зафиксировано 41 884 случая – 862 пациента умерли, 33 677 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

Ситуация с вакцинацией

В течение 30 марта в Украине было привито 18 668 человек.

С начала кампании по вакцинации привито 231 566 человек. Из них получили 1 дозу – 231 564 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.

Количество прививок, сделанных в регионах 30 марта:

• г. Киев – 1720 прививок;

• Винницкая область – 860 прививок;

• Волынская область – 640 прививок;

• Днепропетровская область – 1510 прививок;

• Донецкая область – 420 прививок;

• Житомирская область – 970 прививок;

• Закарпатская область – 630 прививок;

• Запорожская область – 900 прививок;

• Ивано-Франковская область – 878 прививок;

• Киевская область – 820 прививок;

• Кировоградская область – 520 прививок;

• Луганская область – 450 прививок;

• Львовская область – 1160 прививок;

• Николаевская область – 850 прививок;

• Одесская область – 530 прививок;

• Полтавская область – 1050 прививок;

• Ровенская область – 630 прививок;

• Сумская область – 680 прививок;

• Тернопольская область – 560 прививок;

• Харьковская область – 550 прививок;

• Херсонская область – 200 прививок;

• Хмельницкая область – 590 прививок;

• Черкасская область – 970 прививок;

• Черновицкая область – 220 прививок;

• Черниговская область – 360 прививок.

Прививки осуществляли 168 мобильных бригад по иммунизации и 771 прививочный пункт.

По состоянию на 30 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 378 242 человека.