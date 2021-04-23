Вакцинація організованих колективів від 50 осіб, запис на яку раніше оголосило Міністерство охорони здоров’я, відбуватиметься у разі надходження великих партій вакцини.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Про таку можливість для компаній він оголосив напередодні, 22 квітня. За словами Ляшка, наразі на вакцинацію через контакт-центр уже записалося 84 колективи.

“Хотів би одразу попередити, що ніякої зради немає. Вакцинація в Україні продовжується відповідно до етапів, які визначені дорожньою картою. Водночас, реєстрація колективів призначена для того, щоб ми оперативно, у разі надходження великої кількості доз вакцини, ефективно використовували всі платформи для проведення щеплень… За вчора вже записалося 84 колективи, загалом, це 10 390 осіб”, – зазначив Ляшко.

Він нагадав, що на сьогодні вакцинація проти COVID-19 відбувається на двох платформах: у пунктах щеплення і мобільними бригадами. Окрім того, у разі надходження великих партій вакцини проти COVID-19 МОЗ готове відкривати і вакцинальні центри.

“Вакцинація за цим листом очікування (колективів компаній, – ред.) відбуватиметься лише за наявності великої кількості доз вакцини, яка не використовується для пунктів щеплення”, – наголосив Ляшко, уточнивши, що мобільні бригади виїжджатимуть до колективів і проводитимуть щеплення на місці.

Щеплювати будуть “тією вакциною, яку буде найбільш доречно використати в конкретний період на платформі мобільних бригад”.

За словами санлікаря, немає обмежень щодо того, яка це компанія – державна, комунальна чи приватна.

Ляшко також наголосив, що вакцинація колективів не є порушенням дорожньої карти, оскільки нею передбачено поєднання кількох етапів здійснення вакцинації.

“Оскільки ми говоримо про перший, другий етап і початок третього етапу, в них близько 10 млн осіб. Але є ще люди, які думають, вагаються, не можуть у цей період часу пройти щеплення. Тому для того, щоб вакцина не лежала на складах, а ефективно використовувалася, будуть запрошуватися особи з інших етапів. Або будуть працювати мобільні бригади в організованих колективах”, – пояснив Ляшко.

(На відео – з 4:40 та 14:25)