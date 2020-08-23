Министерство иностранных дел Беларуси отреагировало на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что на месте Александра Лукашенко провел бы новые выборы в стране.

Об этом сообщает госагентство “БелТА”.

“Знаете, Украина – братская для нас страна и украинский народ – братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот водоворот непростого для нашей страны время хотелось бы почувствовать какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас мы нуждаются не их”, – сказал он.

При этом он заявил, что в новейшей истории Украины были политические эксперименты, в отношении которых есть сомнения в их правильности и полезности.

“Хотя, если посмотреть новейшую историю Украины, то, конечно, опыта в некоторых вопросах им не занимать. Вот только результат этих политических экспериментов уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности. Более того, по нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям”, – подчеркнул официальный представитель белорусского МИД.

Сегодня в Минске также проходит “Марш новой Беларуси” против режима действующего президента Александра Лукашенко. На улицы вышли около 100 000 человек.

В минувшее воскресенье на “Марше свободы” собралось около 200 000 белорусов. Участники акции собрались у стелы “Минск – город герой” на проспекте Победителей и заполнили Парк Победы, который его окружает, а также прилегающие улицы. Они несли два 100-метровых бело-красно-белых флага, скандировали “Уходи!”, “Лукашенко в автозак” и “Верим, можем, победим”. Также несли плакаты с надписями “Честные выборы, суд, свободу политзаключенным”, “Лукашенко, уходи”, “Лукашенко не мой президент” и другими.