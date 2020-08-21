Трансляцию вело издание Радыё Свабода.

Мероприятие длилось 15 минут.

Тихановская не захотела обсуждать вопросы угрозы оккупации со стороны РФ, первых двух видео обращениях и ее отъезде в Литву.

В то же время, она призвала все страны мира уважать суверенитет Республики Беларусь. И выразила надежду, что белорусские власти сначала выйдут на диалог с митингующими, а впоследствии состоятся новые выборы.

Цитаты Тихановской

О возвращении в Беларусь

“Я безумно люблю свою родину и очень хочу туда вернуться. Я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности. Мой муж знает, что я и наши дети за рубежом, он рад, что мы в безопасности”, – сказала Тихановская.

О протестах в стране

“Я не знаю, сколько будут продолжаться протесты, но белорусский народ уже никогда не сможет принять нынешнюю власть, простить насилие во время мирных демонстраций. Рабочим, которые объявили забастовки, будет помогать Координационный совет оппозиции”, – отметила соперница Лукашенко.

Об угрозах

“Я бы не хотела обсуждать, какие угрозы мне поступали и что происходило перед моим отъездом в Литву”, – ответила на вопрос Тихановская.

О свержении Лукашенко

“Я поддерживаю, конечно, всех протестующих. Я поддерживаю, все мирные пути отстаивания своих прав. Я очень надеюсь и верю в то, что руководство услышит свой народ. И что, как нам говорилось, президент любит свою страну и народ. То, что он видит, ясно дает понять – люди хотят перемен. Надеюсь, здравый смысл победит, народ будет услышан, а стороны выйдут на диалог, и состоятся новые, прозрачные, честные выборы”, – заявила Тихановская.

Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.

Уже 11 августа СветланаТихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.

14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.

Ранее сообщалось, что Европейский союз в ближайшее время введет санкции против многих белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.