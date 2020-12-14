К такому выводу пришли авторы совместного расследования The Insider, Bellingcat і CNN с участием Der Spiegel.

Как выяснилось, отравление в Томске было уже второй попыткой, за два месяца до этого те же ФСБшники совершили покушение на оппозиционера в Калининграде и едва не убили при этом Юлию Навальную. Ключевую роль в покушении сыграло специальное подразделение Института криминалистики ФСБ.

Лиц, причастных к отравлению сотрудников, расследователи установили с помощью сопоставления данных биллинга сотовых телефонов с оффлайновыми базами данных.

Проанализировав базы данных авиаперелетов, расследователи выяснили, что участники группы летали в десятки городов России, куда летал Навальный, с 2017 года – обычно в каждую такую ​​поездку отправились два-три оперативника, их состав постоянно чередовался. Они покупали билеты то под настоящими, то под вымышленными именами, и пытались летать не теми же рейсами, что и Навальный, а параллельными, часто – из других московских аэропортов. Основная активность пришлась на 2017 году (когда Навальный объявил о желании участвовать в выборах президента), а затем – на 2020-й.

Отравители из ФСБ

Расследователи установили личности 15 человек из Института криминалистики ФСБ, связанных с операциями по отравлению, и по меньшей мере 8 из них, включая руководителя института — полковника Станислава Макшакова, участвовали в покушении на убийство Навального (любопытно, что группа отравителей из ГРУ также включала в себя 8 человек). Участники преступной группы имеют разный бэкграунд — у кого-то медицинское образование, кто-то делал карьеру в армии, кто-то в спецназе ФСБ, есть и специалисты по химическому оружию. Вот краткие биографии основных исполнителей неудавшегося убийства:

Станислав Макшаков

Родился 25 марта 1966 года. Полковник, военный ученый, ранее работавший в Государственном институте технологии органического синтеза в закрытом военном городке Шиханы-1 (в/ч 61469). До официального прекращения российской программы химического оружия в 2017 году этот военный институт проводил исследования и разработки новых форм химического оружия, в том числе нервно-паралитических агентов типа “Новичок”.

Олег Таякин (“Тарасов”)

Родился 6 декабря 1980 года. Старший член группы по отравлению Навального, обычно координирующий действия других офицеров и работающий в основном из центрального офиса на улице Академика Варги. Он служил на базе “Белый уголь” Службы специальных назначений ФСБ в Ессентуках, а также в в/ч 03523 Космических войск. В 2004 году он окончил Пироговскую медицинскую академию в Москве. До прихода в Институт криминалистики ФСБ работал врачом.

Алексей Александров (“Фролов”)

Родился 16 июня 1981 года. В 2006 году окончил медицинский институт в Москве и работал врачом скорой помощи, а затем военным врачом, начал служить в ФСБ в 2013 году. Александров, по всей видимости, является ключевым оперативником, причастным к двум попыткам отравления Навального в 2020 году.

Иван Осипов (“Спиридонов”)

Родился 21 августа 1976 года. Врач. Удалился из соцсетей в 2012 году, видимо, именно тогда он присоединился к ФСБ.

Константин Кудрявцев (“Соколов”)

Родился 11 апреля 1979 года. Служил в войсковой части в Шиханах. До начала работы в Институте криминалистики ФСБ окончил Российскую академию военной химико-биологической защиты.

Алексей Кривощеков

Родился 11 апреля 1979 года. До прихода в ФСБ в 2008 году служил в Министерстве обороны.

Михаил Швец (“Степанов”)

Родился 3 мая 1977 года. Он официально прописан по адресу “улица Трубецкая, 116, Балашиха” — это адрес Центра специальных операций ФСБ. Напомним, именно там, на базе ЦСН ФСБ в Балашихе тренировался Вадим Красиков (Соколов), непосредственно перед тем как отправился в Германию, где в августе 2019 года убил беженца Зелимхана Хангошвили. Телефонные метаданные показывают, что Швец часть своего времени проводит в лаборатории на улице Академика Варги, а часть — на базе ЦСН ФСБ.

Владимир Паняев

Родился 25 ноября 1980 года в Сердобске Пензенской области. До прихода в Институт криминалистики ФСБ работал в пограничной службе ФСБ, затем стал соучредителем компании по продаже антибактериальных ламп. Совпадение это или нет, но он живет в одном доме с Алексеем Навальным. После отравления его адрес регистрации был изменен на штаб-квартиру ФСБ на Лубянке, 1.

37 “совпадений”. Как отравители следили за Навальным

Анализ предыдущих поездок членов этой группы отравителей показывает, что они начали следить за Алексеем Навальным как минимум с января 2017 года, то есть сразу после того, как он объявил о своих планах участвовать в президентских выборах в России в 2018 году. В рамках своей предвыборной кампании в течение 2017 года Навальный совершил более 20 предвыборных поездок за пределы Москвы. ФСБшники-отравители следили за ним практически во всех этих поездках, за исключением нескольких однодневных, которые не требовали от него ночевки в пункте назначения. Всего эти сотрудники ФСБ совершили 47 поездок по тем же направлениям, куда летел или ехал Алексей Навальный.

Члены этой группы обычно путешествовали по два или три человека — на разных рейсах, смешивая не только состав своей команды, но также чередуя настоящие имена и имена прикрытия, причем иногда они даже путешествовали под одним именем из Москвы и под вторым — обратно. Примечательно, что они почти никогда не летели тем же рейсом, которым летел оппозиционный политик, а вместо этого летали параллельными рейсами, желательно из других московских аэропортов. Чаще всего они также совершали рейс, предшествующий — иногда на один день — прибытию Навального в определенный пункт назначения. Такой modus operandi сводил к минимуму вероятность того, что Навальный или члены его команды заметят одних и тех же пассажиров на разных рейсах.

Предпринимала ли эта группа ФСБшников попытки отравления уже в 2017 году или только готовилась к покушению? В беседе с расследователями Алексей Навальный рассказал, что во время одного из перелетов в 2017 году (какого точно, он уже не помнит) он почувствовал симптомы, очень похожие, хотя и менее серьезные, на то, что было во время рокового перелета из Томска.

Так или иначе, после того, как ЦИК в декабре 2017 года отказал Навальному в регистрации на президентские выборы (под предлогом судимости по делу о “Кировлесе”, приговор по которому отменен ЕСПЧ), слежка на время прекратилась. В 2018 году совпадающих поездок у Навального с отравителями не было вовсе, в 2019-м — только одна, в феврале в Петербург. В июле 2019 года Навальному стало плохо в изоляторе, куда его посадили за призывы к протестам — он был госпитализирован с сильным отеком лица. Официально ему была диагностирована “аллергическая реакция”, хотя аллергиком Навальный никогда не был и никаких контактов с аллергенами в камере у него быть не могло.

Отравление Навального

В поездку в Новосибирск и Томск вместе с Навальным отправились Александров, Осипов и Паняев. Во время нее они пользовались подставными телефонами, поэтому расследователи не смогли установить их точные передвижения, но два раза за поездку Александров на несколько секунд включал свой основной телефон — один раз он оказался рядом с гостиницей в Новосибирске, где бронировала номер соратница Навального Мария Певчих, в другой раз — недалеко от отеля, где находился сам Навальный.

После того, как стало известно, что Навальный остался жив, Александров, Осипов и Паняев сдали свои билеты в Москву и вместо этого полетели в Горно-Алтайск, туда же из Москвы отправился Таякин. The Insider и Bellingcat предполагают, что оттуда они отправились в Институт проблем химико-энергетических технологий в близлежащем Бийске, с которым у Института криминалистики ФСБ налажены рабочие отношения — чтобы избавиться от одежды со следами “Новичка”.

Во время поездок, в том числе, во время последней, участники группы регулярно связывались по телефону с директором Института криминалистики генерал-полковником Кириллом Васильевым и замдиректора научно-технической службы ФСБ генерал-майором Владимиром Богдановым. Кроме того, Жиров и Макшаков звонили Олегу Демидову, специалисту по химическому оружию, ранее работавшему в 33-м военном институте в Шиханах, занимавшимся “Новичком”.

Еще одно отравление было совершено в Калининграде в июле

Bellingcat утверждает, что покушение в Томске был уже, как минимум, второй попыткой отравления Навального. Двумя месяцами ранее, в начале июля, эта же группа сотрудников ФСБ попыталась отравить оппозиционера в Калининграде. При этом пострадала его жена Юлия, но у нее симптомы отравления проявились в гораздо меньшей степени.

Сам Навальный, комментируя расследование, назвал произошедшее “государственным терроризмом”.

“Это не ФСБ-шники, работающие на заказ олигарха или чиновника, которого я обидел своим расследованием. Целый департамент ФСБ под руководством высоких начальников в течение двух лет ведет операцию, в ходе которой несколько раз пытаются убить меня и членов моей семьи, получая химическое оружие в секретной государственной лаборатории. Конечно, операция такого масштаба и такой длительности не может быть организована никем, кроме как главой ФСБ [Александром] Бортниковым, а он никогда бы не осмелился это сделать без приказа [президента Владимира] Путина”, – заявил Навальный.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Оппозиционер впал в кому и был экстренно госпитализирован в Омске. Спустя два дня его эвакуировали в Берлин в бессознательном состоянии.

2 сентября правительство Германии сообщило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы “Новичок”. Следы яда обнаружила в организме оппозиционера лаборатория Бундесвера. Отравление подтвердили две независимые лаборатории Франции и Швеции.

7 сентября врачи вывели Навального из медицинской комы. А 14 сентября стало известно, что его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Политик был в состоянии сам встать с кровати.