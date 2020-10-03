Министерство обороны отстранило семерых чиновников после аварии самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области.

Об этом сегодня в эфире ток-шоу “Свобода слова” заявил вице-премьер-министр, глава Государственной комиссии по расследованию обстоятельств авиакатастрофы Олег Уруский.

По его словам, среди отстраненных — сотрудники Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба, курсанты которого погибли во время катастрофы.

“Указом министра обороны сразу были отстранены семь должностных лиц: двое – заместители руководителя университета и пятеро — члены бригады, в которой случилась эта страшная трагедия”, — сказал он.

Также вице-премьер отметил, что авария произошла как из-за технической неисправности (перед катастрофой отказал один из двигателей), так и из-за ошибки пилотов. Однако вопросы есть и к действиям сотрудников университета, которые занимались организацией полета.

“На техническую неисправность самолета был наложен и человеческий фактор. Здесь комиссии и служебному расследованию и следствию придется устанавливать очень много факторов. В первую очередь это то, что стало причиной отказа двигателя, или, скажем так, не выход двигателя на тот режим, в котором он должен был работать. Также изучить всю систему организации полетов в этом учебном заведении. Есть много вопросов к организации полетов и к действиям экипажа”, — сказал Уруский.

Катастрофа Ан-26

Самолет разбился вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку. На борту находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Университета Воздушных сил им. Кожедуба.

Из 27 человек, находившихся на борту, выжил только один — курсант Вячеслав Золочевский.

ХНУ Воздушных сил опубликовал список 26 погибших в катастрофе военного самолета Ан-26, которая произошла накануне.

Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26 разбился, скорее всего, из-за того, что зацепился крылом за землю.

Также стало известно, что экипажу военного самолета дали разрешение на посадку только через минуту после запроса.

Государственное бюро расследований проверяет четыре версии причин авиакатастрофы военного самолета Ан-26 в Харьковской области.

К тому же следственная группа назначила уже более 50 экспертиз по делу об авиакатастрофе самолета АН-26 в Харьковской области. В состав группы входят более 50 следователей. Тем временем одна из камер наблюдения, установленная на высотном здании в Чугуеве, сняла момент падения самолета с курсантами.

28 сентября вице=премьер-министр Олег Уруский заявил, что расшифровка бортовых самописцев началась 27 сентября и продлится 3-5 дней под руководством ГБР. В настоящее время она завершена.