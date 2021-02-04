Послы G7 поддержали санкции против «112 Украина», NewsOne и ZIK

Об этом сообщается в Twitter послов G7.
Отмечается, что стороны провели продуктивный диалог, в рамках которого обсудили продвижение судебной реформы и отметили прогресс в вопросе СБУ.
“Послы согласились, что существует потребность бороться с дезинформацией в рамках свободы и плюрализма СМИ”, – говорится в сообщении.
Кроме того, послы G7 подчеркнули необходимость судебной реформы, включая реформу Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей. Они заявили, что обеспокоены законопроектами № 3711 и 4229, поскольку они не обеспечат отбор честных судей.
Посли G7 були раді зустрічі з Президентом @ZelenskyyUA вперше в 2021 році. Ми провели продуктивний діалог з кількох питань на підтримку розвитку 🇺🇦 і вітали початковий прогрес у питанні СБУ. 1/4
— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) February 4, 2021
Как сообщалось, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года. Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционной платформы — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным владельцем медиа-активов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”. В тот же вечер некоторые операторы кабельного телевидения перестали транслировать эти телеканалы.
Санкции против телеканалов Козака: реакция
Реакция на введение санкций была неоднозначной. К примеру, спикер парламента Дмитрий Разумков их не поддержал, потому что не получил нужной информации от спецслужб. К тому же Козак имеет основания для обжалования этого решения в суде.
Партия “Оппозиционная платформа – За життя” в парламенте объявила, что инициирует импичмент президенту из-за введения санкций.
Глава нацсоюза журналистов Сергей Томиленко встал на защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK и заявил, что намерен обратиться в международные институты. Он заявил, что это — наступление на свободу слова. За это его раскритиковали коллеги из других СМИ, а некоторые даже предложил лишить его должности.
Общественные организации и представители экспертного сообщества заявили, что санкции против телеканалов не представляют угрозы свободе слова, поскольку эти каналы являются инструментами иностранного влияния и составляют системную угрозу информационной безопасности Украины.
По словам Данилова, санкции были введены после того, как Служба безопасности Украины собрала основания для этого. Пятый президент и лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с успешной спецоперацией по раскрытию преступных схем Козака.
Так же введения санкции приветствует посольство Соединенных Штатов Америки.
- #Буквы разбирались в том, почему на самом деле могли ввести санкции и каковы перспективы рассмотрения дела об их отмене в судах.
- В четверг, 4 февраля, “Оппозиционная платформа – За жизнь” (ОПЗЖ) на своем съезде приняла резолюцию об инициировании процедуры объявления импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому.