Президент Кыргызстана объявил о своей отставке

Обращение Жээнбекова опубликовала его пресс-служба.
Он отметил, что общественно-политическая ситуация в столице страны – Бишкеке остается напряженной. Утверждение парламентом страны оппозиционера Садыра Жапарова на пост премьер-министра напряжение не сняло, а требование немедленной отставки Жээнбекова продолжается.
“Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы“, – подчеркнул он.
Жээнбеков добавил, что военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции.
“В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям. Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. […] Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку“, – заявил он.
Что происходит в Кыргызстане?
5 октября в Бишкеке, столице Кыргызстана, начались массовые протесты из-за результатов парламентских выборов. Протестующие освободили нескольких заключенных политиков из СИЗО, штурмовали здание парламента и кабинет президента. Во время попыток разгона акции пострадали десятки правоохранителей.
Уже 6 октября Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала результаты парламентских выборов недействительными.
На фоне протестов бывший премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов ушел в отставку. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра и правительства страны через три дня – 9 октября.
Был назначен новый временный глава правительства — им стал освобожденный из колонии протестующими Садыр Жапаров.
Мэр столицы Кыргызстана Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку. Однако уже через два дня вернулся к работе.
- 9 октября президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории города Бишкек режима чрезвычайного положения. В столицу республики ввели войска и объявили комендантский час.
- 10 октября во Кыргызстане задержали бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в рамках дела об организации массовых беспорядков. Его, как и Жапарова, был освобожден во время протестов.