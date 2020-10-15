Президент Кыргызстана объявил о своей отставке

Обращение Жээнбекова опубликовала его пресс-служба.

Он отметил, что общественно-политическая ситуация в столице страны – Бишкеке остается напряженной. Утверждение парламентом страны оппозиционера Садыра Жапарова на пост премьер-министра напряжение не сняло, а требование немедленной отставки Жээнбекова продолжается.

“Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы“, – подчеркнул он.

Жээнбеков добавил, что военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции.

“В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям. Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. […] Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку“, – заявил он.