Covid-19 Украина

обновлено 15.10.2020 в 11:02

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Президент Кыргызстана объявил о своей отставке

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков объявил о своей отставке.

Четверг, 15 октября 2020, 11:38

Обращение Жээнбекова опубликовала его пресс-служба.

Он отметил, что общественно-политическая ситуация в столице страны – Бишкеке остается напряженной. Утверждение парламентом страны оппозиционера Садыра Жапарова на пост премьер-министра напряжение не сняло, а требование немедленной отставки Жээнбекова продолжается.

“Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы“, – подчеркнул он.

Жээнбеков добавил, что военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции.

“В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям. Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. […] Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку“, – заявил он.

Что происходит в Кыргызстане?

5 октября в Бишкеке, столице Кыргызстана, начались массовые протесты из-за результатов парламентских выборов. Протестующие освободили нескольких заключенных политиков из СИЗО, штурмовали здание парламента и кабинет президента. Во время попыток разгона акции пострадали десятки правоохранителей.

Уже 6 октября Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала результаты парламентских выборов недействительными.

На фоне протестов бывший премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов ушел в отставку. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра и правительства страны через три дня – 9 октября.

Был назначен новый временный глава правительства — им стал освобожденный из колонии протестующими Садыр Жапаров.

Мэр столицы Кыргызстана Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку. Однако уже через два дня вернулся к работе.

  • 9 октября президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории города Бишкек режима чрезвычайного положения. В столицу республики ввели войска и объявили комендантский час.
  • 10 октября во Кыргызстане задержали бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в рамках дела об организации массовых беспорядков. Его, как и Жапарова, был освобожден во время протестов.
Теги: отставка, Киргизстан, протести, Сооронбай Жеенбеков

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