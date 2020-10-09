Об этом заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в эфире телеканала “Дождь”.

Ранее появилась информация о том, что Франция и Германия предложат своим партнерам в Евросоюзе поддержать санкционный список в отношении россиян. Это санкции, связанные с отравлением Навального. В частности, в списке будут фамилии девятерых россиян, которые могли быть связаны с отравлением политика.

“Санкции, они всегда в международных отношениях приводят к ответным мерам. Это – реалии международных отношениях. Вопрос в том, чего хотят добиться. Если хотят установить цель, найти того, кто виноват, то причем тут санкции?”, – сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила наличие в анализах российского оппозиционера Алексея Навального яда группы “Новичок”.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Оппозиционер впал в кому и был экстренно госпитализирован в Омске. Спустя два дня его эвакуировали в Берлин в бессознательном состоянии.

2 сентября правительство Германии сообщило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы “Новичок”. Следы яда обнаружила в организме оппозиционера лаборатория Бундесвера. Отравление подтвердили две независимые лаборатории Франции и Швеции.

7 сентября врачи вывели Навального из медицинской комы. А 14 сентября стало известно, что его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Политик был в состоянии сам встать с кровати.