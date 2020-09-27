Врачи рассказали, что состояние здоровья курсанта Вячеслава Золочевского, выжившего при падении самолета АН-26, - средней тяжести.

Об этом сообщает АрмияInform.

Старший ординатор травматологического отделения Военно-медицинского клинического центра Северного региона подполковник медицинской службы Юрий Клапчук заявил, что парень чувствует себя хорошо, общается с врачами и родными, в ближайшее время его смогут посетить друзья из университета.

Издание сообщает, что состояние здоровья курсанта Вячеслава Золочевского на данный момент оценивается как средней тяжести, с положительной динамикой, ближе к удовлетворительному.

Напомним, самолет Ан-26 разбился вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку. На борту находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Университета воздушных сил им. Кожедуба.

Из 27 человек, находившихся на борту, выжил только один – курсант Вячеслав Золочевский.

Сегодня Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба опубликовал список 26 погибших в катастрофе военного самолета Ан-26, произошедшей накануне.