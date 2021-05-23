Про це повідомляє агентство Reuters.
Це сталося за кілька днів до початку нового навчального року, який деякі вчителі та батьки бойкотують у рамках протестної кампанії.
Як повідомив агентству представник федерації вчителів на умовах анонімності, станом на суботу, 125 900 шкільних вчителів були відсторонені від занять. Сам він знаходиться в розшуку хунти за звинуваченням в розпалюванні невдоволення.
За останніми даними, всього в М’янмі 430 000 шкільних вчителів.
“Це були заяви, які загрожують людям повернутися до роботи. Якщо вони дійсно звільнять таку кількість людей, вся система зупиниться”, – сказало джерело.
Військові також усунули близько 19 500 співробітників вищих навчальних закладів, які теж раніше приєдналися до протестів.
Як відомо, 1 лютого збройні сили М’янми захопили владу в результаті перевороту проти демократично обраного уряду Аунг Сан Су Чжі, яка була затримана разом з іншими лідерами її партії “Національна ліга за демократію (НЛД)”.
- Пізніше військові заявили про плани провести нові вибори.
- 7 лютого стало відомо, що у М’янмі військові відключили доступ до Facebook, Twitter і Instagram. Проте це не завадило десяткам тисяч жителів країни вийти на протести.
- 21 лютого поліція М’янми відкрила вогонь по протестувальникам у Мандалаї, в результаті чого загинули щонайменше двоє.
- 22 лютого поліція М’янми розпочала розгін демонстрантів в столиці Найп’їдо після того, як підприємства по всій країні закрилися через загальний страйк проти військового перевороту.
- Наприкінці лютого Facebook заблокував акаунти військових М’янми і пов’язаних з нею ЗМІ через “виключно серйозних порушень прав людини” і потенційної можливості використання соціальних мереж для нових актів насильства після перевороту в країні.
- Також стало відомо, що внаслідок перевороту в М’янмі вісім поліцейських втекли до Індії й попросили там притулку. Вони заявили, що не згодні з наказами військових, які взяли владу у свої руки. Влада М’янми вимагає видати їх назад.
- Рада Безпеки ООН не змогла узгодити заяву, в якій засудила б переворот в М’янмі і закликала військових до стриманості.
- 28 березня у М’янмі, під час розгону мирних протестів проти захоплення влади військовими, загинули як мінімум 114 осіб.
- Раніше повідомлялося, що з початку протестів, які спалахнули в М’янмі після військового перевороту, загинули, щонайменше, 43 дитини.