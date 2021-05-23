Військові М'янми відсторонили від роботи понад 125 тисяч викладачів шкіл за їхню участь в масових протестах проти державного перевороту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Це сталося за кілька днів до початку нового навчального року, який деякі вчителі та батьки бойкотують у рамках протестної кампанії.

Як повідомив агентству представник федерації вчителів на умовах анонімності, станом на суботу, 125 900 шкільних вчителів були відсторонені від занять. Сам він знаходиться в розшуку хунти за звинуваченням в розпалюванні невдоволення.

За останніми даними, всього в М’янмі 430 000 шкільних вчителів.

“Це були заяви, які загрожують людям повернутися до роботи. Якщо вони дійсно звільнять таку кількість людей, вся система зупиниться”, – сказало джерело.

Військові також усунули близько 19 500 співробітників вищих навчальних закладів, які теж раніше приєдналися до протестів.

Як відомо, 1 лютого збройні сили М’янми захопили владу в результаті перевороту проти демократично обраного уряду Аунг Сан Су Чжі, яка була затримана разом з іншими лідерами її партії “Національна ліга за демократію (НЛД)”.