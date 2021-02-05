Родственники народного депутата от партии "Оппозиционная платформа — За життя" Тараса Козака, попавшего под санкции, владеют десятками квартир, домами и земельными участками.

Об этом сообщает “Слидство.info”.

В своей декларации за 2019 год Козак, в частности, указал доли в 12 компаниях. Также он задекларировал дом на 330 квадратных метров в селе Сокольники, что под Львовом, и офис на 100 квадратных метров во Львове. В Киеве он арендует дом у компании, принадлежащей жене одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксане Марченко.

Значительную часть своих активов нардеп хранит в белорусских банках, в частности в “МТБанке” и в “АбсолютБанке”, поэтому украинские санкции их не затронут. Также Козак хранит наличными 150 тысяч евро и почти 2,5 млн гривен.

Кроме того, украинские санкции обошли имущество, официально принадлежащее не самому нардепу, а его родственникам.

В частности, младший брат Тараса Козака Богдан владеет 12-ю квартирами только в Киеве. Из них 11 в жилом комплексе Eliseum, а 12-я квартира площадью почти 250 квадратных метров расположена на элитном Печерске.

Также во Львове Богдану Козаку принадлежит дом, квартира, два паркоместа и два участка, а в области – дом и несколько земельных участков. Еще 24 участка земли во Львовской области он арендует.

О младшем брате нардепа известно, что он ведет совместный бизнес с братом Виктора Медведчука Сергеем – в частности, они занимаются грузовыми автомобилями, строительством и добычей песка.

70-летняя мать Тараса Козака София владеет квартирой и паркоместом во Львове, домом и тремя земельными участками во Львовской области. Кроме этого, ей принадлежат четыре квартиры в новостройке в столице.

Еще одно близкое к Козаку лицо – Наталья Лавренюк, которая, по данным журналистов, является гражданской женой нардепа и матерью его ребенка, тоже владеет рядом объектов недвижимости. Также она занимается нефтедобывающим бизнесом в России вместе с Оксаной Марченко, женой Медведчука.

Лавренюк владеет, в частности, квартирой в Киеве, 10-ю земельными участками в Киевской области, домом, квартирой и офисом во Львове. Ранее “Схемы” рассказывали о восьми земельных участках Лавренюк в Тарасовке, что под Киевом. Там по состоянию на 2019 год велось строительство. Сейчас же, согласно реестру недвижимости, на этой земле уже возвели три дома площадью более 500 кв. м. Впрочем, они надежно спрятаны за высоким забором.

Также Лавренюк владеет элитной машиной – Mercedes-Benz V 300 D 2020 выпуска. Сейчас такой автомобиль стоит около 3 млн гривен.

Как сообщалось, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года. Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционной платформы — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным владельцем медиаактивов, которые связывают с главой политсовета партии ОПЗЖ и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”. В тот же вечер некоторые операторы кабельного телевидения перестали транслировать эти телеканалы.

Санкции против телеканалов Козака: реакция

Реакция на введение санкций была неоднозначной. К примеру, спикер парламента Дмитрий Разумков их не поддержал, потому что не получил нужной информации от спецслужб. К тому же Козак имеет основания для обжалования этого решения в суде.

Партия “Оппозиционная платформа – За життя” в парламенте объявила, что инициирует импичмент президенту из-за введения санкций.

Глава Нацсоюза журналистов Сергей Томиленко встал на защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK и заявил, что намерен обратиться в международные институты. Он заявил, что это — наступление на свободу слова. За это его раскритиковали коллеги из других СМИ, а некоторые даже предложил лишить его должности.

Общественные организации и представители экспертного сообщества заявили, что санкции против телеканалов не представляют угрозы свободе слова, поскольку эти каналы являются инструментами иностранного влияния и составляют системную угрозу информационной безопасности Украины.

По словам Данилова, санкции были введены после того, как Служба безопасности Украины собрала основания для этого. Пятый президент и лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с успешной спецоперацией по раскрытию преступных схем Козака.

Так же введения санкции приветствует посольство Соединенных Штатов Америки.