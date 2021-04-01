Об этом свидетельствуют данные трекера вакцинации американского издания Bloomberg, пишет колумнист Дэвид Фиклинг.
Согласно данным системы отслеживания издания, многие страны, где вакцинация происходит со стремительными темпами, приблизятся к формированию коллективного иммунитета против болезни уже в следующем году (при условии 75% вакцинированного населения).
Это, к примеру, Чили, Израиль, США и Великобритания. В этих странах уже сегодня вакцинировано 20 и более процентов населения.
Вместе с тем в других странах, как Украина и Бангладеш, для достижения цели в 75% вакцинированных с темпами, которые есть сейчас, придется потратить 10 лет.
“Во многих странах, где коронавирус последнее время распространяется быстро, нынешние темпы введения вакцины не приведут к коллективному иммунитету за годы или даже десятилетия”, — отметил Фиклинг.
Вакцинация в Украине: что известно
Как известно, украинцев вакцинируют препаратами Covishield и CoronaVac. Вакцина Covishield выпускается в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca. CoronaVac — вакцина производства китайской компании Sinovac Biotech.
Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины Covishield 23 февраля (ее привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”). Вакцину Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы-однодневки, созданной 3 месяца назад.
Министерство охраны здоровья Украины давало разъяснения о возможных побочных реакциях на вакцину Covishield. Это: покраснение, боль, отек в месте инъекции; лихорадка или озноб; головная боль, боль в мышцах или суставах; увеличенные лимфатические узлы; тошнота утомляемость, бессонница.
С целью популяризации вакцинации Министерство охраны здоровья Украины издало приказ, согласно которому участники боевых действий, лидеры общественного мнения, нардепы и известные люди старше 60 лет могут претендовать на остатки доз вакцины от коронавируса COVID-19.
25 марта в Украину доставили первые 215 тысяч доз вакцины от COVID-19 CoronaVac. Ее планируют применить для вакцинации маломобильных пожилых людей и их опекунов.
По данным опросов, лишь 27% украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса COVID-19 препаратом Covishield.
- С 24 февраля по 1 апреля в Украине вакцинировали коло 249 тысяч человек. Это около 0,56% населения. Глава МОЗ Максим Степанов заявлял, что вакцинация отстает от плана в два раза.
- Также Степанов объявлял о планах МОЗ вакцинировать от коронавируса по 5-7 млн человек ежемесячно уже этим летом.
- Чем будут вакцинировать украинцев во время второй (повторной) прививки пока непонятно, поскольку Индия приостановила экспорт вакцины.
- Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заверил, что украинцы, которые были привиты вакциной Covishield, смогут получить вторую дозу в конце мая 2021 года.