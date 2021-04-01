Во многих странах с медленными темпами введения вакцинации от коронавируса формирование коллективного иммунитета займет много лет. В частности, 10-летие на это пойдет для Украины, Пакистана и Бангладеш.

Об этом свидетельствуют данные трекера вакцинации американского издания Bloomberg, пишет колумнист Дэвид Фиклинг.

Согласно данным системы отслеживания издания, многие страны, где вакцинация происходит со стремительными темпами, приблизятся к формированию коллективного иммунитета против болезни уже в следующем году (при условии 75% вакцинированного населения).

Это, к примеру, Чили, Израиль, США и Великобритания. В этих странах уже сегодня вакцинировано 20 и более процентов населения.

Вместе с тем в других странах, как Украина и Бангладеш, для достижения цели в 75% вакцинированных с темпами, которые есть сейчас, придется потратить 10 лет.

“Во многих странах, где коронавирус последнее время распространяется быстро, нынешние темпы введения вакцины не приведут к коллективному иммунитету за годы или даже десятилетия”, — отметил Фиклинг.

Вакцинация в Украине: что известно

Как известно, украинцев вакцинируют препаратами Covishield и CoronaVac. Вакцина Covishield выпускается в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca. CoronaVac — вакцина производства китайской компании Sinovac Biotech.

Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины Covishield 23 февраля (ее привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”). Вакцину Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы-однодневки, созданной 3 месяца назад.

Министерство охраны здоровья Украины давало разъяснения о возможных побочных реакциях на вакцину Covishield. Это: покраснение, боль, отек в месте инъекции; лихорадка или озноб; головная боль, боль в мышцах или суставах; увеличенные лимфатические узлы; тошнота утомляемость, бессонница.

С целью популяризации вакцинации Министерство охраны здоровья Украины издало приказ, согласно которому участники боевых действий, лидеры общественного мнения, нардепы и известные люди старше 60 лет могут претендовать на остатки доз вакцины от коронавируса COVID-19.

25 марта в Украину доставили первые 215 тысяч доз вакцины от COVID-19 CoronaVac. Ее планируют применить для вакцинации маломобильных пожилых людей и их опекунов.

По данным опросов, лишь 27% украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса COVID-19 препаратом Covishield.