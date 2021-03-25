По состоянию на средину марта менее 30% украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса COVID-19 препаратом Covishield.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 18 – 19 марта 2021 года.

Так, сделать прививку вакциной Covishield выразили готовность 27% респондентов.

Не хотят делать прививки этим препаратом – 69%.

Как отмечают социологи, хотя в целом вакцинироваться от COVID-19 больше готовы опрошенные старшего возраста, “в готовности вакцинироваться Covishield эта тенденция исчезает, особенно в категории женщин старшего возраста”.

По данным опроса, начало кампании по вакцинации в Украине несколько актуализировало желание делать прививки от коронавируса.

Сейчас 38% респондентов готовы сделать платную прививку, а вакцинироваться бесплатно готовы 47%.

Это несколько больше, чем в прошлом месяце (в феврале были готовы 32% и 39% соответственно). В то же время почти половина (49%) не готова прививаться даже бесплатно.

Если же государство будет страховать от побочных эффектов после вакцинации, готовность бесплатно прививаться возрастает до 57%, а 40% респондентов – все равно не готовы.

Главными причинами нежелания вакцинироваться от коронавируса опрошенные назвали: недоверие к вакцине, которая сейчас завезена (сейчас это Covishield) и страх побочных эффектов (51% и 47% опрошенных соответственно).

Каждый пятый назвал причиной недоверие к власти в целом и сомнения, что вакцина защитит от новых видов вируса.

А 13% – недоверие к вакцинации как таковой.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.

Каким препаратом сейчас вакцинируют украинцев

Как известно, украинцев сейчас вакцинируют препаратом Covishield. Речь идет о вакцине под торговой маркой Covishield, выпускаемой в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.

Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины Covishield 23 февраля (ее привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”).

В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.

Covishield поставляется в Украину в многодозных флаконах. Каждый флакон содержит 10 доз препарата. После открытия флакона вакцина должна быть использована в течение 6 часов (столько длится одна сессия мобильной выездной бригады).

Повторное охлаждение уже открытого флакона или использование его спустя 6 часов с момента открытия запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы.

Отметим, что вакцину Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы-однодневки, созданной 3 месяца назад.

Министерство охраны здоровья Украины также дало разъяснения о возможных побочных реакциях на вакцину Covishield. Это: покраснение, боль, отек в месте инъекции; лихорадка или озноб; головная боль, боль в мышцах или суставах; увеличенные лимфатические узлы; тошнота утомляемость, бессонница.

В МОЗ заверили, что “эти реакции являются нормальными и проходят через несколько дней после вакцинации”.

Между тем главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заразился коронавирусом на 13 день после получения первой дозы вакцины Covishield. По его словам, он попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован.

На днях стало известно, что в Одесской области умерла военная по контракту. За два дня до этого она была вакцинирована от COVID-19. В Министерстве охраны здоровья заявили, что причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

24 марта в городской клинической больнице Черновцов умер провизор аптеки военного госпиталя, который 15 марта получил прививку от коронавируса. В МОЗ заявили, что, по предварительной информации, причиной смерти стал острый мозговой инсульт.