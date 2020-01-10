Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские специалисты не подтверждают зачистку территории катастрофы самолета МАУ в Иране бульдозерами.

Об этом шла речь на брифинге, передает корреспондент #Букв.

Ранее сообщалось, что иранская сторона сгребла обломки украинского Boeing, который разбился возле Тегерана, бульдозером.

“То, что там были фотографии с бульдозерами – наша команда, которая находится там на месте, эти фотографии не подтверждает. Подтверждение напрямую от нашей команды. Это большая территория”, – отметил министр.

По словам Пристайко, украинские специалисты находятся непосредственно на месте падения самолета МАУ, но обломки авиалайнера разбросаны на большой территории.

“На месте проходят работы. На большой территории фрагменты самолета и фрагменты тел …Но это большая территория. Наша команда работает на месте, где упал самолет”, – заявил он.

Ранее сообщалось, что самолет МАУ могли сбить двумя ракетами класса “земля-воздух” российского производства. Авиалайнер могли сбить двумя российскими ракетами наземного базирования (SA-15). По словам инсайдера, знакомого с разведкой, США видели, как иранские радиолокационные сигналы блокировались на самолете, прежде чем его сбили.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

Американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.

Президент США Дональд Трамп также намекнул, что у него есть подозрения того, что самолет МАУ в Иране разбился не из-за технических неполадок.