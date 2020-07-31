Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.
По словам главы МИД, переговоры продолжались 11 часов и завершились поздно ночью.
“В целом они прошли в конструктивном духе. Мы отметили настроенность на решение проблемы, с которой прибыла иранская делегация. Есть согласие и понимание, что нужно прозрачное и беспристрастное расследование”, – сказал он.
По результатам переговоров МИД определило три основные договоренности:
– Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедии, привлечению всех виновных к ответственности и выплате компенсаций. Процесс начат.
– Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации, участником которых он является.
– Украина договорилась с Ираном о том, как структурировать дальнейший процесс переговоров. Он будет проходить на нескольких уровнях: будут общаться следователи, технические эксперты, и юристы, “чтобы определить все обстоятельства, юридические и технические нюансы”.
“На основе этой информации можно будет подсчитывать уже суммы убытков. Суммы компенсации. Ответы на вопрос, какой будет сумма компенсаций, пока нет. Сумма не берется с неба, не берется из головы. Она является результатом учета всех факторов. Если мы увидим, что процесс идет не туда, искусственно затягивается, мы готовы альтернативного сценария, чтобы любым путем обеспечить выплату компенсаций”, – добавил Кулеба.
- 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит ракетой (из разработанного в России зенитно-ракетного комплекса “Тор”).
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- Во Франции специалисты завершили расшифровку данных “черных ящиков” сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ.
- Украинская сторона имеет три варианта действий на случай возможного отказа Ирана от сотрудничества в расследовании катастрофы самолета авиакомпании МАУ.