Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что во время переговоров Украины с иранской делегацией по компенсациям за сбивание под Тегераном украинского самолета МАУ были достигнуты три основные договоренности.

Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.

По словам главы МИД, переговоры продолжались 11 часов и завершились поздно ночью.

“В целом они прошли в конструктивном духе. Мы отметили настроенность на решение проблемы, с которой прибыла иранская делегация. Есть согласие и понимание, что нужно прозрачное и беспристрастное расследование”, – сказал он.

По результатам переговоров МИД определило три основные договоренности:

– Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедии, привлечению всех виновных к ответственности и выплате компенсаций. Процесс начат.

– Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации, участником которых он является.

– Украина договорилась с Ираном о том, как структурировать дальнейший процесс переговоров. Он будет проходить на нескольких уровнях: будут общаться следователи, технические эксперты, и юристы, “чтобы определить все обстоятельства, юридические и технические нюансы”.

“На основе этой информации можно будет подсчитывать уже суммы убытков. Суммы компенсации. Ответы на вопрос, какой будет сумма компенсаций, пока нет. Сумма не берется с неба, не берется из головы. Она является результатом учета всех факторов. Если мы увидим, что процесс идет не туда, искусственно затягивается, мы готовы альтернативного сценария, чтобы любым путем обеспечить выплату компенсаций”, – добавил Кулеба.