Во фракции "Слуги народа" убеждены, что впоследствии глава КСУ Александр Тупицкий, отстраненный от должности указом президента, законность которого Конституционный суд не подтверждает, впоследствии прекратит попытки вернуться к работе.

Об этом шла речь на брифинге фракции в понедельник, сообщают #Букви.

Как сообщалось ранее, на днях Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого, который был подписан экс-президентом Украины Виктором Януковичем 14 мая 2013 года. Юрист Назар Черный заявлял, что такая отмена является абсолютно незаконной.

Впрочем, в “Слуге народа” убеждены в уместности таких действий со стороны президента.

“Что касается того, поддерживаем ли мы действия президента, — поддерживаем, о чем неоднократно заявляли. […] Решение с господином Тупицким было очевидно для всех. Почему президент именно отменил этот указ… Это связано с тем, что предварительно СНБО наложил санкции на Януковича, и фактически многие документы, которые были им подписаны, они уже не имеют достаточно легитимности”, — заявил председатель фракции Давид Арахамия.

В понедельник, 29 марта, через страницу суда в Facebook (сайт КСУ по неизвестным причинам не работает) сообщили о решении Тупицкого созвать 12 апреля специальное заседание суда для рассмотрения указа Зеленского об отмене указа Януковича.

По мнению первого заместителя Арахамия Александра Корниенко, поведение Тупицкого, который пытается доказать незаконность своего отстранения, кажется предсказуемой.

Корниенко считает, что впоследствии Тупицкий смирится со своим отстранением и начнет выполнять указы президента.

“Мы не первый день это видим, что господин Тупицкий своеобразно трактует указы президента, указ об отстранении также своеобразно трактовал. Затем наступают эти стадии, вы знаете, да… Торг, агрессия и потом согласие. И я думаю, что мы эти стадии пройдем снова с господином Тупицким. Но рано или поздно он примет эту судьбу, по словам господина Вениславского, нелегкую, потому что не будет больших компенсаций, пенсий и так далее. Но надо указы президента выполнять”, — заявил Корниенко.

История отстранения Тупицкого

Как сообщалось ранее, 24 декабря глава Конституционного суда Александр Тупицкий получил повестку о вызове в Офис генпрокурора для вручения подозрения. Он является подозреваемым в подкупе свидетеля, а также в заведомо ложных показаниях свидетеля. Он не явился.

29 декабря президент подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца по ходатайству Офиса генпрокурора.

КСУ не признал отстранение Тупицкого указом Зеленского и заявил, что президент нарушил 8 статей Конституции. КСУ назвал указ “юридически ничтожным” и таким, что “не может подлежать исполнению”. В Офисе президента заявили, что ничтожным является заявление КСУ.

5 января Конституционный суд рассмотрел указ и призвал президента придерживаться требований Конституции.

Несмотря на это 26 февраля президент Зеленский еще на месяц продлил срок отстранения Тупицкого.