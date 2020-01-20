19 января в аэропорту "Борисполь" проходила церемония прощания с погибшими в катастрофе самолета МАУ украинцами. Борт с телами прибыл в терминал D, откуда их перевезли в терминал B. Движение траурной колонны снимали на видео профессиональной техникой. Многих этот факт возмутил.

#Буквы обратились за комментарием к пресс-секретарю Зеленского Юлии Мендель, но она ответила молчанием.

Пользователи соцсетей назвали видеосъемку колонны катафалков – “шоу квартала”, “шоу на костях”, “пиаром”. Кроме того, из-за колонны образовались километровые пробки на дорогах.

Фото: Михаил Чаплыга

“Сделали шоу на чувствах родственников погибших”

Кто-то указал на то, почему тела сразу не доставили в терминал B, где потом и проходила церемония прощания:

Люди также интересовались, зачем нужны были катафалки, если тела после прощания привозили домой на микроавтобусах:

#Буквы пытались связаться с пресс-секретарем президента Юлией Мендель, чтобы она ответила на вопросы украинцев: почему тела не доставили сразу в нужный терминал, и для чего проводилась профессиональная съемка? Но помощница Зеленского так и не сняла трубку.