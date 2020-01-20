#Буквы обратились за комментарием к пресс-секретарю Зеленского Юлии Мендель, но она ответила молчанием.

Пользователи соцсетей назвали видеосъемку колонны катафалков – “шоу квартала”, “шоу на костях”, “пиаром”. Кроме того, из-за колонны образовались километровые пробки на дорогах.

 

Фото: Михаил Чаплыга

“Сделали шоу на чувствах родственников погибших”

Кто-то указал на то, почему тела сразу не доставили в терминал B, где потом и проходила церемония прощания:

Люди также интересовались, зачем нужны были катафалки, если тела после прощания привозили домой на микроавтобусах:

#Буквы пытались связаться с пресс-секретарем президента Юлией Мендель, чтобы она ответила на вопросы украинцев: почему тела не доставили сразу в нужный терминал, и для чего проводилась профессиональная съемка? Но помощница Зеленского так и не сняла трубку.

  • 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
  • Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
  • 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
  • Завершена идентификация тел граждан Украины, погибших в катастрофе самолета Boeing 737 в Иране вследствие ракетной атаки.
  • Президент авиакомпании “Международные авиалинии Украины” (МАУ) Евгений Дыхне призвал украинцев приобщиться к прощанию с погибшими в авиакатастрофе в Иране.