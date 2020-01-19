В «Борисполе» началась церемония прощания с погибшими украинцами рейса МАУ

В аэропорту "Борисполь" началась церемония прощания с одиннадцатью украинцами, которые погибли в авиакатастрофе рейса PS752 в небе над Тегераном 8 января.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Около полудня автомобили с телами украинцев перевезли из терминала D в терминал B.

На улице собрались родственники погибших, сотрудники аэропорта и компании МАУ: пилоты, ботпроводники. Пришли проститься и обычные граждане.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Сегодня, 19 января, в аэропорт “Борисполь” прибыл борт с 11 телами, в том числе и экипажа самолета Boeing-737, который 8 января был сбит в небе над Тегераном.