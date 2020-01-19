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В «Борисполе» началась церемония прощания с погибшими украинцами рейса МАУ

В аэропорту "Борисполь" началась церемония прощания с одиннадцатью украинцами, которые погибли в авиакатастрофе рейса PS752 в небе над Тегераном 8 января.

Воскресенье, 19 января 2020, 13:20

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Около полудня автомобили с телами украинцев перевезли из терминала D в терминал B.

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На улице собрались родственники погибших, сотрудники аэропорта и компании МАУ: пилоты, ботпроводники. Пришли проститься и обычные граждане.

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Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Сегодня, 19 января, в аэропорт “Борисполь” прибыл борт с 11 телами, в том числе и экипажа самолета Boeing-737, который 8 января был сбит в небе над Тегераном.

  • 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
  • Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
  • 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
  • Завершена идентификация тел граждан Украины, погибших в катастрофе самолета Boeing 737 в Иране вследствие ракетной атаки.
  • Президент авиакомпании “Международные авиалинии Украины” (МАУ) Евгений Дыхне призвал украинцев приобщиться к прощанию с погибшими в авиакатастрофе в Иране.
Теги: авиакатастрофа, Иран, МАУ

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