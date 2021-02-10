Верховный Суд Украины отказал в открытии производства по двум искам, в которых обжаловали блокировку телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ранее в Верховный Суд поступили два иска, в которых граждане пытались оспорить указ президента Владимира Зеленского от 2 февраля 2021 № 43/2021 о применении санкций против нардепа “Оппозиционной платформы — За життя” Тараса Козака и телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, которые ему принадлежат.

Один из исков суд оставил без движения и передал истцу для устранения недостатков.

“Истец не привел обоснования нарушения оспариваемым Указом прав, свобод и интересов, для защиты которых он обратился в суд”, — сообщил суд.

По второму иску о признании указа противоправным и его отмене суд отказал в открытии производства.

“Суд отметил, что фактически содержание искового заявления свидетельствует о том, что оно подана в интересах и в защиту прав других лиц — юридических лиц, которые, по утверждениям истца, являются владельцами телеканалов”, — отметили в Верховном Суде.

Однако на днях в суд поступил еще один, уже третий иск по этому указу. Вопрос об открытии производства по иску суд должен решить в пятидневный срок.

Что известно о санкциях против телеканалов Козака

Как сообщалось, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года. Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным владельцем медиаактивов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”. В тот же вечер некоторые операторы кабельного телевидения перестали транслировать эти телеканалы.

Реакция на введение санкций была неоднозначной. К примеру, спикер парламента Дмитрий Разумков их не поддержал, потому что не получил нужной информации от спецслужб. К тому же Козак имеет основания для обжалования этого решения в суде.

Партия “Оппозиционная платформа – За життя” в парламенте объявила, что инициирует импичмент президенту из-за введения санкций.

Глава нацсоюза журналистов Сергей Томиленко встал на защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK и заявил, что намерен обратиться в международные институты. Он заявил, что это — наступление на свободу слова. За это его раскритиковали коллеги из других СМИ, а некоторые даже предложил лишить его должности.

Общественные организации и представители экспертного сообщества заявили, что санкции против телеканалов не представляют угрозы свободе слова, поскольку эти каналы являются инструментами иностранного влияния и составляют системную угрозу информационной безопасности Украины.

По словам Данилова, санкции были введены после того, как Служба безопасности Украины собрала основания для этого. Пятый президент и лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с успешной спецоперацией по раскрытию преступных схем Козака.

Так же введения санкции приветствует посольство Соединенных Штатов Америки.

В четверг, 4 февраля, “Оппозиционная платформа – За жизнь” (ОПЗЖ) на своем съезде приняла резолюцию об инициировании процедуры объявления импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому.