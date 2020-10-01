Російський опозиціонер Олексій Навальний дав інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel про замах на нього, роль президента РФ Володимира Путіна у цьому та плани на майбутнє.

Як відомо, 20 серпня Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву. Опозиціонер впав у кому і був екстрено ушпиталений в Омську. Через два дні його евакуювали до Берліна в несвідомому стані. Німецькі фахівці встановили, що його отруїли нервово-паралітичною речовиною російського виробництва “Новачок”. 23 вересня Навального виписали з лікарні.

В першому після отруєння велико інтерв’ю для німецького видання Der Spiegel Навальний розповів про замах на нього, роль президента РФ Володимира Путіна у цьому, а також поділився планами на майбутнє. #Букви наводять ключові факти з інтерв’ю.

ПРО СТАН

За словами Навального, наразі він не може стояти на одній нозі і робить спеціальні вправи для цього. Також в нього почалися проблеми зі сном — спати без снодійних не виходить. Але загалом його стан покращується.

“[Стан] Набагато краще, ніж три тижні тому, і з кожним днем ​​стає краще. Нещодавно я міг піднятися лише на десять сходових маршів, тепер я можу пройти на п’ятий поверх. Для мене найголовніше, що мої розумові здібності повернулись”, — сказав він.

Наразі він з сином та дружиною живе у Берліні в орендованій квартирі, лікується, гуляє та робить спроби знову почати працювати.

“Лікарі кажуть, що я можу одужати на 90 відсотків, можливо, на 100 відсотків, але насправді ніхто не знає. В основному, я щось на зразок морської свинки — не так багато людей, за якими можна спостерігати, як вони продовжують жити після отруєння нервово-паралітичним агентом”, — зазначив він.

ПРО ВІЗИТ МЕРКЕЛЬ В ЛІКАРНЮ

Днями стало відомо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель таємно відвідувала Навального під час його лікування в німецькій клініці “Шаріте”.

Навальний зазначив, що цей візит був несподіванкою для нього. Він відмовився розповідати про деталі розмови з Меркель, але зазначив, що візит був в першу чергу “жестом”.

“Я не можу вам нічого сказати про деталі, але ми не обговорювали нічого таємного чи сенсаційного. Візит був жестом. Я був вражений тим, наскільки добре вона знає Росію та мою справу. Вона знає деякі подробиці краще за мене”, — сказав Навальний.

ПРО ОТРУЄННЯ

Навальний розповів, що перші симптоми отруєння відчув після того, як злетів літак. Згодом йому здавалося, що він помирає. Ось як він описав свій стан після того, як отрута почала діяти:

“Я почуваюся добре, як і в аеропорту. А потім… Це просто важко описати, тому що ти ні з чим не можеш порівняти. Органофосфати атакують вашу нервову систему, як DDoS-атака на комп’ютері. Це перевантаження, яке вас ламає. Ви більше не можете зосередитися. Я відчуваю, щось не так, у мене холодний піт. Я прошу у Кіри (Ярмаш, прессекретарка Навального — ред), яка сидить поруч, хустку. Тоді я кажу їй: “Поговори зі мною!Мені потрібно почути голос, щось зі мною дивно”. Вона дивиться на мене як на божевільного і починає говорити. Я не розумію, що зі мною відбувається. Стюарди під’їжджають, я хочу спочатку попросити у них води, а потім сказати: “Ні, пропустіть, я піду в туалет”. Вмиваюся холодною водою, сідаю на унітаз і чекаю, знову вмиваюся. І тоді я думаю: “Якщо я зараз не вийду, я ніколи не вийду звідси”. І найголовніше враження було: ти не відчуваєш болю, але ти знаєш, що вмираєш. Зараз. Нічого зовсім не болить. Я виходжу з туалету, звертаюся до стюарда, і замість того, щоб просити допомоги, я, на власне здивування, кажу: “Я отруївся. Я вмираю”. І тоді я впав на підлогу перед ним, щоб померти”.

Навальний зазначив, що від моменту, коли він вперше відчув, що занедужав, до моменту, коли впав на підлогу, пройшло близько пів години.

У мережі можна знайти відео, на якому видно, як Навальний лежить на підлозі в літаку та кричить нібито від болю. Але, за його словами, ці відчуття не були схожими на біль. Останнє, що пам’ятає — здивоване обличчя стюарда.

Як відомо, залишки отрути були виявлені на пляшці з водою, з якої пив Навальний. Її знайшли у номері готелю у Томську, в якому він зупинявся. Опозиціонер вважає, що торкався пляшки після того, як контактував з поверхнею, обробленою отрутою.

За його словами, отруту могли застосувати до його речей. Одяг Навального, як відомо, зняли в омській лікарні і не надали для вивчення правоохоронців.

Саме те, що отруту, ймовірно, застосували до його особистих речей, зумовило те, що крім нього ніхто не постраждав.

“Я вважаю, що вони зробили свої висновки зі справи Скрипаля, коли 48 людей торкалися отрути, а невинна жінка загинула. Через це отрута, ймовірно, не застосовувалася до таких предметів, як раковина або душ, якими я можу не скористатся. Або до мого мобільного телефону, який я міг би дати Кірі, і замість однієї підозрілої смерті було б дві. Мабуть, це (отрута — ред.) більш вишуканий продукт, і він застосовувався до чогось, до чого лише я торкаюся”, — зазначив він.

Політик вважає, що за планом тих, хто його отруїв, він мав загинути в польоті. У такому випадку ніхто не знайшов би отруту в його номері в готелі, до того ж була б низькою ймовірність, що йому нададуть оперативну медичну допомогу.

ХТО СТОЇТЬ ЗА ОТРУЄННЯМ

Навальний зазначає, що до отруєння причетні працівники спецслужб РФ, що постійно ведуть за ним стеження з 2012 року. Саме до замаху, на його думку, причетне керівництво силових структур на найвищому рівні.

“З 2012 року мене постійно переслідують, часто дуже відкрито. Коли я їду в регіони, там зазвичай ціла орда — екстремістський центр міліції, внутрішня спецслужба ФСБ тощо. Але ми не помітили нічого, що виходило за рамки звичного. […] Частина спецслужб, яка відповідала за тінізацію, публічно виправдалася — ми не винні в отруєнні! Безумовно, усім ФСБ не було наказу вбивати Навального. Це було обмежено найвищим рівнем. […] Що ми точно знаємо, це те, що я контактував з отрутою в готелі. Це “Новачок”, точніше: нова його версія. Ця отрута доступна лише невеликій групі людей”, — сказав він.

Щодо того, хто був замовник злочину, Навальний з упевненістю каже про президента РФ Володимира Путіна:

“Я стверджую, що за злочином стояв Путін, і я не маю інших версій того, що сталося. Я кажу це не для того, щоб лестити собі, а на основі фактів. Найголовніший факт — “Новачок”. Наказ використовувати або виготовити його може отримати лише двоє осіб — керівник ФСБ або служба зовнішньої розвідки. […] Якщо ви знаєте російську реальність, ви також знаєте: бос ФСБ Олександр Бортніков, бос Служби зовнышньої розвідки Сергій Наришкін та бос ГРУ не можуть прийняти таке рішення без вказівки Путіна. Ви йому підпорядковані”.

На думку опозиціонера, за планами його не мали випустити з країни. Однак це сталося через те, що для оточення президента РФ важливо, аби опоненту не було надали статус жертви.

“Для людей Путіна важливо, щоб вони не надавали опоненту статусу жертви, щоб вони (незалежно від того, живий він чи мертвий) не надавали йому політичного капіталу. Якби я загинув в Омську це, безумовно, було б їхньою відповідальністю. Тоді застосування “Новачка” могло б не бути доведеним, але це явно було б їхньою провиною, що мене не випустили з країни. Вони також чекали 48 годин, мабуть, з надією, що отрута більше не буде виявлена”, — вважає він.

Навальний зауважив, що не очікував, що його можуть отруїти, оскільки зазвичай влада РФ бореться з опозицією в інший спосіб.

“Вас можуть заарештувати, побити, обприскати дезінфікуючим засобом або розстріляти на мосту, як Бориса Нємцова. Але хімічні бойові агенти були зарезервовані для агентів спецслужб”, — додав він.

Кажучи про мотиви Путіна, Навальний зазначає, що опозиційні кандидати мають високі рейтинги у містах Росії і влада побоюється, що події можуть піти за “білоруським сценарієм”.

ПОДАЛЬШІ ПЛАНИ

Навальний наголосив, що сьогодні найголовніше для нього — підготовка до виборів до Думи 2021 та розробка стратегії задля того, щоб знищити монополію владної партії “Єдина Росія”.

“Мені було приємно, що ніхто навколо мене не думав, що я не повернусь (до Росії — ред.). Не повернутися назад означало б, що Путін досяг своєї мети. І моя робота зараз — залишатися тим хлопцем, який не боїться. І я не боюся! Якщо у мене тремтять руки, це не від страху, а від цього. Я не буду дарувати Путіну не повертатися до Росії. Я продовжуватиму подорожувати регіонами Росії, зупинятися в готелях і пити воду, яка є в номерах. […] Вони застосовуватимуть проти нас більш досконалі методи, і ми спробуємо вижити. Використання “Новачка” лякає — і це стратегія Путіна”, — підсумував він.