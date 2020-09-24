В связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального сейм Литвы выступил за прекращение строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщается на сайте литовского парламента.

В четверг, 24 сентября, сейм Литвы принял резолюцию об отравлении Навального и “Северного потока-2”. По мнению литовских парламентариев, отравление оппозиционера лишний раз напоминает о необходимости остановить строительство газопровода.

“Отравление Навального с использованием парализующего химического отравляющего вещества, разработанного в российских лабораториях и запрещенного международными договорами, ясно показало, что Кремль не готов изменить свое агрессивное и циничное поведение по отношению к политической оппозиции”, — говорится в резолюции.

Сейм призывает Германию отказаться от проекта газопровода, отмечая, что “Северный поток-2” не имеет экономического основания и является геополитическим проектом, который усилит зависимость Европы от природного газа, поставляемого Российской Федерацией.

Также депутаты призывают ЕС принять и реализовать дополнительные персональные и отраслевые санкции против режима РФ.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель не исключает санкций против российского газопровода “Северный поток-2” из-за отравления Алексея Навального.

Как известно, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Оппозиционер впал в кому и был экстренно госпитализирован в Омске. Спустя два дня его эвакуировали в Берлин в бессознательном состоянии.

2 сентября правительство Германии сообщило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы “Новичок”. Следы яда обнаружила в организме оппозиционера лаборатория Бундесвера. Отравление подтвердили две независимые лаборатории Франции и Швеции.

7 сентября врачи вывели Навального из медицинской комы. А 14 сентября стало известно, что его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Политик был в состоянии сам встать с кровати.