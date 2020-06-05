Вчера Денис Шмыгаль вынужден был отозвать программу правительства из Рады, поскольку ее раскритиковали и власть, и оппозиция. Конспект на 9 страниц вряд ли может вывести страну из кризиса, особенно при неконституционном дублирования полномочий и создании альтернативного Кабмина Ермака.

Денис Шмыгаль стал первым в истории Украины главой правительства, который сам призвал ВР «вернуть» его программу деятельности на доработку. Но также – и первым главой Кабмина, который активно подчеркивает, что писать новую программу помогают профильные эксперты и бизнес-ассоциации.

В четверг программу раскритиковали все фракции, не только оппозиция, но и большинства. Перед этим ее забраковали комитеты Рады. Гнев депутатов вызвало как то, что программа составляла лишь 9 листов, так и то, что правительство пыталось сбросить свою работу на парламент. По сути, это было краткое изложение программы правительства Гончарука.

Такие действия можно было бы оценить как верх некомпентности, но есть еще одна проблема. Уже год благодаря тому, что вся власть держится на рейтинге президента, фактически он и его ближайшее окружение принимает решения, которые не входят в его конституционные полномочия.

Под лозунгом «очищения власти» был фактически разрушен институт формирования независимой бюрократии. Буквы уже писали, что внесенные изменения в законодательство уничтожили конкурсную процедуру назначения на государственные должности.

При этом окружение президента явно использует его незнание и нежелание углубиться в схемы заработков денег в определенных сферах и пытается протолкнуть своих людей, как в случае с руководством «Укравтодора».

Как ответ на ситуацию, чиновники пытаются снять с себя ответственность. И «травоядное» политическое позиционирование Шмыгаля свидетельствует, что он хочет стать первым за 20 лет премьер-министром без претензий на самостоятельность, чтобы не оказаться через некоторое время в роли «козла отпущения».

Триумф цветных стикеров

О желании Шмыгаля максимально снять политическую ответственность с себя как главы правительства говорит даже способ публикации «Программы стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19». В релизе «Правительственного портала» от 27 мая эта программа фигурирует как «принятая с условием доработки». А к этому релизе прикреплен файл с содержанием правительственной программы, которая имеет нейтральные подзаголовки «Информационно-аналитические материалы» и «Материалы для обсуждения».

В минувшую пятницу стало известно о «стратегической сессии» Кабмина, которая стала очередным поводом для насмешек о «цветных стикера» и «тим-билдинге». Но если допустить, что такой «слив» был организован специально, то все становится на свои места.

В тексте программы «страт-сессии» упоминаются фамилии модераторов, жирным шрифтом выделен пункт о визите на это мероприятие президента Зеленского, и одновременно – ни слова о составе участников от Кабмина. Как будто речь идет не о наделенных властью людях, а обычных посетителях очередного «бизнес-тренинга».

Злоупотребление словами типа «миссия», «облако слов» или «тим-билдинг» формирует логический эффект скепсиса относительно способности Кабмина Шмыгаля хоть как-то повести развитие страны.

На сайте Кабмина сообщается, что «красной линией, проходящей через всю программу и которая является частью каждого элемента стратегии стал принцип приоритета украинского производителя, который платит налоги и создает рабочие места в Украине». «Именно поэтому первая часть программы называется защита украинских товаров, работ, услуг от их импортных альтернатив. Здоровый экономический национализм – это стратегия многих стран, и мы также будем двигаться в этом направлении», – отметил Денис Шмыгаль.

Судя по всему в Кабмине плохо различают выражения «красная нить» как сквозная линия текста и «красная линия» как табу. И на выходе получается текст по Фрейду. Как правительство поддерживает национального производителя и какой производитель ближе правительству станет ясно в ближайшие недели, когда Кабмин решит, кого защищать на рынке удобрений – своих или русских.

Сама «Программа …» – это перечень мер, которые или нужно выполнить, чтобы уменьшить потери экономики из-за Covid-19. Или же – тех мер, которые до сих пор не были воплощены, и поэтому наша экономика стала более уязвима на фоне мирового экономического кризиса.

На самом деле Шмыгаль как глава правительства мог не «изобретать велосипед», а просто запланировать реанимацию программ, которые были урезаны в бюджете 2020 году из-за коронавируса. То есть – программы регионального развития, развития инфраструктуры, поддержки экспорта и организации производства собственного топлива для АЭС. Но, боимся, что некоторые из них могут не понравиться лоббистам.

Программа войны с Covid-19

Пункты «Программы …» о АПК, транспорте и промышленности имеют общий пункт «доступная финансовая поддержка». Но вливание в реальные сектора экономики «дешевых денег» противоречит стратегии Нацбанка Украины на сохранение курса «инфляционного таргетирования». А любые действия, которые могут быть восприняты как нарушение независимости НБУ, непременно дадут отрицательный медийный эффект. Особенно после того, как Зеленский в обход руководства НБУ позвонил главе «Укрэксимбанка» Евгению Мецгеру из-за жалоб бизнесменов на условия погашения кредитов.

Пункты о АПК, транспорте и промышленности имеют и другой общий пункт – налоговые льготы. Их крайнюю необходимость можно проиллюстрировать на следующем примере: в 2018 году «Укрзализныця» заплатила в бюджеты всех уровней 24 миллиарда гривен налогов и сборов. Этих денег наверное бы хватило, чтобы по контракту с GeneralElectric купить все 225 тепловозов «Тризуб», уровень локализации которых по мере поставок должен вырасти от 15% до 40%. И даже – чтобы в рамках того же контракта на украинских заводах модернизировать 75 советских тепловозов 2ТЭ116. Но курс на налоговую либерализацию как способ поддержки бизнеса конфликтует с курсом на тотальную фискализацию, фронтменом которой является председатель налогового комитета ВР Данил Гетманцев, идеолог пресловутого закона №466.

Курс «Зе-команды» на тотальную фискализацию конфликтует и с «точечными» форматами поддержки секторов, которые описаны в «Программе …». Например, составители этого документа предложили расширить уже существующие программы агродотаций. В частности – по компенсации из госбюджета аграриям 20% затрат на покупку техники украинского производства. Но такую ​​программу фактически нивелирует норма закона №466, которая предусматривает 5% налог на покупку новых тракторов и другой агротехники.

Или же – о деструктивном влиянии закона №466, в частности через норму о введении акциза на дизель и масла заявил отечественный производитель масел «Азмол». При этом в «Украинском клубе аграрного бизнеса» заявляют, что акциз на масла и дизель ударит и по АПК, как одному из крупнейших потребителей нефтепродуктов в Украине.

Правительственная программа по выходу из кризиса через Covid-19 имеет и логические нестыковки, которые Шмыгалю достались в наследство от предшественника Гончарука.

В частности, раздел этого документа о транспорте имеет пункт о распределении УЗ на три отдельные госкомпании. На этом настаивал еще Гончарук.

Эта инициатива в свою очередь конфликтует с задачей о государственной поддержке национального машиностроителя через госзаказ. Например, функционеры Федерации работодателей Украины на встрече 28 мая из руководством УЗ настаивали на заказе новых вагонов. Но новый и полноправный руководитель «Укрзализныци» с полным правом может решить, что компании требуется обновление инфраструктуры. По некоторым данным, уровень износа путей, мостов и контактной сети достигает 60-90%, а парк техники для ремонта путей – почти 100% (собственно, как и парк локомотивов). На изношенных путях даже новые локомотивы и вагоны выходят из строя раньше должного срока службы.

Но главный нюанс – все предложения в «Программе …» исходят из того, что на ближайший год Covid-19 будет единственной угрозой для Украины. А в отношениях с РФ наступит «деэскалация конфликта» и начнется «реинтеграция оккупированных территорий».

Хотя, судя по новостям, сами россияне не берут курс на «деэскалацию конфликта». На админграницах с оккупированным Крымом ФСБ похитило нашего солдата. Черноморский флот РФ организовал выход на обучение сразу 37 боевых кораблей. И это можно расценивать как один из этапов подготовки россиян к блокаде наших черноморских портов.

В ожидании Годо

Для реализации хотя бы имеющейся программы Шмыгаля по преодолению последствий Covid-19 следовало бы сформировать национальный консенсус, который бы объединил и партию власти, и оппозицию.

Но окружение Зеленского строит принципиально другую систему – «многовластия» – когда в середине властной команды существует несколько центров принятия решений, за результаты которых никто не желает нести ответственность. При этом центры этого «многовластия» фактически находятся не в состоянии конкуренции, а в состоянии взаимовлияния.

Как пример – Зеленский 2 июня на встрече с ректорами украинских вузов заявил «о кадровом голоде в стране, который должен устранить система высшего образования». И даже инициировал создание при ОП Комитета по вопросам образования и науки, который по функционалу по сути будет дублировать министерство образования. В то же время, 3 июня становится известно, что на должность министра образования собираются номинировать ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета, который отличился не только симпатиями к Януковичу, но и хроническим плагиатом. Очевидно, что такая кандидатура никак не соответствует задаче улучшения качества высшего образования в Украине. А уже в четверг оказывается, что автором назначить Шкарлета министром образования был не премьер и коалиция (депутаты которой считают выдвижение Шкарлета «самоубийством»), а сам Зеленский, которому эту идею навязали ректоры вузов.

Или же – 29 мая Зеленский подписывает указ о создании Совета экспертов по энергетической безопасности при СНБО, функционал которой по сути дублирует Минэнерго. Председателем такого совета, согласно положению, является секретарь СНБО Алексей Данилов. И по этому положению получается, что Данилов как секретарь СНБО может отклонять предложения Данилова как председателя совета экспертов по стабилизации ситуации в энергосекторе.

А еще существует «Офис простых решений и результатов» Саакашвили, претендующий на роль отдельного исполнительного органа. И это учреждение, судя по активности на Фейсбук-странице, охватило все возможные сектора экономики – от сельского хозяйства до самолетостроения. В то же время, сам Саакашвили не желает отчитываться о конкретных результатах работы, – вместо этого посылает к черту.

Такая структура реальности создает пространство для мелких интриг даже Николаю Тищенко. Сначала он игнорирует запрет Зеленского начинать баннерную кампанию. А потом – доказывает свою «преданность вождю» сбором подписей в регламентный комитет против нардепа Гончаренко, который якобы оскорбил самого Зеленского.

В этом ракурсе показательна новость, что Юлию Тимошенко поймали в ВР на переписке о «государстве в государстве» Авакова с неким Ильей Осадчуком, который себя позиционирует как советник президента СССР Горбачева.

Он отчитывается Тимошенко о неудачном визит Ермака в Германию, который до этого раскритиковали эксперты, ведь министры были не самостоятельными игроками, а лишь сопровождением клерка из Офиса президента.

Сам факт доступа такого персонажа в высшие эшелоны украинского политикума свидетельствует, что «Зе-команда» построила свою власть по принципу «системы открытого типа». Такие системы не имеют четко определенной иерархии, поэтому априори не способны принимать сложные решения.Особенно такие, которые нужны Украине для преодоления последствий мирового кризиса и и Covid-19.

Конечно, «система открытого типа» – это для «своих», которые умеют демонстрировать «преданность вождю» .

Рейган, которого мы заслужили

Очевидно, что описанная выше ситуация – прямое следствие того, что технологи «Зе-команды» во время избирательной гонки обещали все и всем, без всякой мысли о последствиях. Самого Зеленского подавали как некую реинкарнацию Рональда Рейгана – «мол, он тоже успешный выходец из киноиндустрии». Но при этом, очевидно, никто не подсказал фавориту выборов 2019 года, что Рейгана надо не только копировать, но и подражать.

Потому что сам реальный Рональд Рейган умел пользоваться критерием профессионализма, вместо критерия личной преданности.

Книга Джордана Элленберга «Как никогда не ошибаться» рассказывает, при каких обстоятельствах Рейган взял на вооружение идею налоговой либерализации, что в 1980-х годах обеспечило США устойчивый экономический рост. Вроде, однажды вечером 1974 вместе ужинали Дональд Рамсфельд, редактор «Уолл Стрит Джорнэл» Джуд Ваниски и известный в будущем экономист Лаффер. Во время этого ужина и родилась идея «кривой Лаффера» – то есть по мере снижения уровня фискальной нагрузки сборы налогов в бюджет как раз растут. Через несколько лет Джуд Ваниски стал советником Рональда Рейгана, которому и рассказал идею «кривой Лаффера». Самого президента США эта идея очень «зацепила», ибо он помнил налоговое давление на Голливуд образца 1940-х годов – в то время режиссерам было выгодно снимать только 4 «проходные» фильмы. После чего работу можно было бросать, так как налог на доход от 5-го фильма уже зашкаливал.

Хотя вполне возможно, что дело только в том, что Рейган не знал технологии, как снимать кинофильмы через оффшорные фирмы.