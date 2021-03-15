"Злив" спецоперації щодо "вагнерівців" міг статися тільки на дуже високому рівні. У списку підозрюваних президент України Володимир Зеленський, глава Офісу президента Адрій Єрмак, начальник комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови Офісу президента Роман Машовець.

Про це в інтерв’ю виданню “Гордон” розповів журналіст, головний редактор “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов.

За даними журналіста, 24 липня 2020 року начальник Головного управління розвідки Василь Бурба разом з посвяченим від СБУ учасником операції, першим заступником голови Русланом Баранецьким пої хали на доповідь про спецоперацію щодо “вагнерівців” до президента України Володимира Зеленського.

“(На нараді щодо “вагнерівців”, – ред.) був президент України, був глава Офісу президента Андрій Єрмак, був начальник комітету з розвідки – перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко, був заступник голови Офісу президента Роман Машовець і була присутня в кабінеті секретарка президента Марія Левченко”, – зазначає він.

Бутусов підкреслив, що терористи виїхали з Росії.

“Тобто до цього моменту ніякого витоку інформації статися не могло. Тобто до цього моменту всі наші державні органи діяли бездоганно. … І ось після того, як була зроблена ця доповідь, реакція послідувала абсолютно неадекватна. Оскільки немає розслідування, мені важко зараз визначитися, хто саме і що детально сказав. Хто сказав “ні”. Є дані, що сказав “ні” першим глава Офісу президента Андрій Єрмак. На той момент він вів особисті переговори з помічником президента Російської Федерації Дмитром Козаком і знову обговорювалися якісь перемир’я, припинення вогню. Скажімо, речі, які в Україні викликали дуже великі запитання. І мені важко зрозуміти: ніякої мотивації, наскільки я знаю, від учасників цієї бесіди – те, що я чув – ніякої мотивації відмови не було. Тобто Єрмак сказав “ні”, президент України його не зупинив і, по суті, підтримав це рішення. І після того, як Єрмак сказав “ні”, він сказав, що цю операцію потрібно перенести. Перенесення операції по суті означало її провал. Тому що тримати 30 осіб в Мінську напередодні виборів у готелі в очікуванні чогось кілька днів – це однозначно витік інформації. Це люди, які напевно комусь щось розкажуть. На них напевно будуть дивитися. Тому коли їм дали команду, щоб вони не летіли в цей день, коли вони прибули до Мінська, а щоб вони почекали ще три дні, стало ясно: станеться витік”, – додав Бутусов.

“Це (злити інформацію, – ред.) міг зробити хтось із тих, хто був у кабінеті. І список основних підозрюваних доволі короткий. Ми розуміємо, що зателефонувати до Мінська з цих людей, ось так, щоб про це знав Лукашенко і дякував колегам, може тільки хтось із вищих керівних діячів. Хто мав право на такі дзвінки до Мінська? Хто міг зв’язатися? Я вважаю, що неможливо на даному етапі говорити, що це міг зробити Бурба і Баранецький. Якби вони, учасники операції, хоч щось десь сказали – цей би рейс, через який Путін не один раз, до слова сказати, дзвонив Лукашенку і зробив публічну заяву про те, що ми вимагаємо їх повернути … Так от, ці люди, які такі важливі для Путіна раптом виявилися, їх би просто не впустили б. Тобто найменший витік – вони б залишилися в Росії. Є президент України, є глава Офісу президента Єрмак, є начальник комітету з розвідки Демченко, є заступник голови Офісу президента Машовець. Ці люди дуже чітко чули, що сталося. Вони мали комунікацію з Білоруссю. І я, звичайно, думаю, що це міг бути тільки дуже високий рівень. Я не думаю, що ми можемо зараз щось щодо секретаря говорити, це може бути тільки дуже високий рівень. Саме для того, щоб встановити точно, хто саме телефонував, хто передав сигнал, і необхідно негайно, щоб була кримінальна справа, де всі ці особи були допитані, проведені очні ставки. … Це дуже серйозна загроза національній безпеці. Тобто хтось, хто перебував у кабінеті президента, провалив операцію”, – резюмував журналіст.

Що відомо про спецоперацію з “вагнерівцями”?

Наприкінці липня правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”, однак затримали лише 33 особи.

Згодом журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook та видання “Українська правда” повідомили, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК “Вагнера”, для чого виманили їх до Білорусі.

Повідомлялося, що ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора готували операції понад рік. В межах спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вежі у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують “роботодавцю” рівень “кваліфікації”. Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.

З 33 затриманих 28 виявилися бойовиками. 9 з них — громадяни України, 11 — містяться в базі “Миротворця”. У складі групи були ті, хто, ймовірно, був причетний до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, Ан-26 поблизу Луганська.

24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента.

Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, голова комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець.

Єрмак попросив відкласти операцію, щоб не зірвати обмін полоненими. Керівники спецслужб говорили, що операцію вже не можна зупиняти, але Зеленський підтримав Єрмака — її перенесли на 30 липня. Вже 29 липня “вагнерівців” затримали в мінському пансіонаті.

Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. Українські розвідники запідозрили злив інформації Федеральній службі безпеки РФ.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала затриманих найманців Росії попри запити Офісу генерального прокурора щодо передачі їх українській стороні.

В Службі безпеки України категорично заперечили участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків “Вагнера” в Білорусі. Голова Офісу президента Андрій Єрмак також спростовував інформацію зрив операції через імовірний витік інформації після наради у президента.