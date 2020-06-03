Генеральний директор соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг заявив, що вважає пости президента США Дональда Трампа "глибоко образливими", але не збирається змінювати або видаляти їх.

Про це повідомляє Reuters.

Напередодні співробітники соціальної мережі влаштували віртуальний страйк проти такої позиції керівництва. Вони просто не вийшли на роботу, висловивши свої позиції щодо того, що відбувається публічно.

В першу чергу, співробітники Facebook вважають, що Трамп не мав права писати таку фразу в одному зі своїх постів: “коли починається мародерство, починається стрілянина”. Вони вважають, що це підбурювання до насильства з боку президента.

У відповідь на віртуальний страйк Цукерберг вийшов з співробітниками у відеочат, пояснивши, що Facebook провів ретельну перевірку постів президента і не шкодує, що залишив ці пости без змін.

Цукерберг визнав, що таке рішення засмутило багатьох співробітників.

Він зазначив, що хотів би дистанціювати свою компанію від боротьби між Трампом і Twitter. Саме там Трамп раніше написав пост про “героїзацію насильства”, який засудили.

Цукерберг заявив, що, хоча вважає зауваження Трампа “глибоко образливими”, вони не порушують політику компанії щодо підбурювання до насильства.

За інформацією інсайдерів, в кінці минулого тижня у Трампа і Цукерберга відбулася телефонна розмова, в результаті якої, як передбачається, вони прийшли до консенсусу.

Раніше президент США Дональд Трамп порівняв учасників масових заворушень в США, з членами антифашиської організації “Антифа”, яку він раніше пропонував визнати терористичною. Потім — звинуватив рух “Антифа” в масових заворушеннях.

Нагадаємо, 28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліцейську дільницю.

30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліцейськими темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.