У вівторок, 13 липня, під будівлею Верховної Ради України було організовано одразу кілька мітингів.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, одна з акцій була присвячена легалізації медичного канабісу (відповідний законопроєкт нардепи розглядатимуть сьогодні на позачерговому засіданні).

Акція називалася “Зупиніть наш біль: зараз у нас є лише “Потерпін”!”

Участь в акції взяли кілька десятків людей (серед них – хворі, яким необхідно вживати медичний канабіс для полегшення болю, народні депутати). Вони закликали парламент підтримати законопроєкт (№ 5596).

Учасники акції тримали у руках плакати із написами: “Медканабіс – ліки”, “Мені треба медканабіс, а не “потерпін”, “Скільки ще терпіти?”.

Крім того, на тротуарі були викладені великі “таблетки” із написом “Потерпін”.

Ще одна акція була спрямована проти запуску “Дія.Сіті”.

Як відомо, “Дія.Сіті” – це спеціальний правовий режим для IT-індустрії, який передбачає, що “IT-компанії отримають спеціальну модель оподаткування, гнучкі умови працевлаштування та окремий порядок взаємодії з державними контролюючими органами”.

Саме проти цього режиму ІТ-фахівці сьогодні влаштували акцію протесту під Верховною Радою. ІТ-фахівці наполягають, що законопроєкт № 4303 (щодо запуску “Дія.Сіті”) не є вирішенням проблеми, а лише створює ще більші проблеми на майбутнє.

Основна вимога протестувальників – відкликання або ветування законопроєкту №4303.

Вони тримали плакати із наступними написами: “Дія.City” – це рабство у XXI столітті”, “Ні ІТ-колгоспу”, “4303. Голосуєш за – вбиваєш ІТ”, “Дія.City” створює кабальні умови для ІТ-фахівців”, “Дія.City” – податки злиті”, “Ні вбивству ІТ”, “Дія.City” порушує 6 статей Конституції” тощо.

Окремо група людей розгорнула під Верховною Радою плакат із написом: “Зеленський, прибери своє лайно з Ради!”.

Під написом були розміщені фото нардепів від пропрезидентської партії “Слуга народу” Богдана Яременка (котрий був замішаний у секс-скандалі – відповідне листування в 2019 році вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв); Євгенія Брагара (котрий пропонував пенсіонерці продати собаку, аби оплатити комунальні послуги, а нещодавно був зупинений патрульними нібито за керування автомобілем в стані наркотичного сп’яніння).

Також на плакаті опинилося зображення виключеного зі “Слуги народу” нардепа Олександра Юрченка, котрий нещодавно став винуватцем ДТП у стані наркотичного сп’яніння (сам народний обранець все заперечує, проте у Мережі було опубліковано висновок відповідного медичного обстеження).