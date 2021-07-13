Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, одна з акцій була присвячена легалізації медичного канабісу (відповідний законопроєкт нардепи розглядатимуть сьогодні на позачерговому засіданні).

Акція називалася “Зупиніть наш біль: зараз у нас є лише “Потерпін”!”

Участь в акції взяли кілька десятків людей (серед них – хворі, яким необхідно вживати медичний канабіс для полегшення болю, народні депутати). Вони закликали парламент підтримати законопроєкт (№ 5596).

Учасники акції тримали у руках плакати із написами: “Медканабіс – ліки”, “Мені треба медканабіс, а не “потерпін”, “Скільки ще терпіти?”.

Крім того, на тротуарі були викладені великі “таблетки” із написом “Потерпін”.

Акція під ВР 13.07.2021

Акція під ВР 13.07.2021

Акція під ВР 13.07.2021

Акція під ВР 13.07.2021

Акція під ВР 13.07.2021

Акція під ВР 13.07.2021

Акція під ВР 13.07.2021

Акція під ВР 13.07.2021

Фото: #Букви

Ще одна акція була спрямована проти запуску “Дія.Сіті”.

Як відомо, “Дія.Сіті” – це спеціальний правовий режим для IT-індустрії, який передбачає, що “IT-компанії отримають спеціальну модель оподаткування, гнучкі умови працевлаштування та окремий порядок взаємодії з державними контролюючими органами”.

Саме проти цього режиму ІТ-фахівці сьогодні влаштували акцію протесту під Верховною Радою. ІТ-фахівці наполягають, що законопроєкт № 4303 (щодо запуску “Дія.Сіті”) не є вирішенням проблеми, а лише створює ще більші проблеми на майбутнє.

Основна вимога протестувальників – відкликання або ветування законопроєкту №4303.

Вони тримали плакати із наступними написами: “Дія.City” – це рабство у XXI столітті”, “Ні ІТ-колгоспу”, “4303. Голосуєш за – вбиваєш ІТ”, “Дія.City” створює кабальні умови для ІТ-фахівців”, “Дія.City” – податки злиті”, “Ні вбивству ІТ”, “Дія.City” порушує 6 статей Конституції” тощо.

Акція під ВР 13.07.2021

Акція під ВР 13.07.2021

Акція під ВР 13.07.2021

Акція під ВР 13.07.2021

Акція під ВР 13.07.2021

Акція під ВР 13.07.2021

Акція під ВР 13.07.2021

Акція під ВР 13.07.2021

Акція під ВР 13.07.2021

Акція під ВР 13.07.2021

Фото: #Букви

Окремо група людей розгорнула під Верховною Радою плакат із написом: “Зеленський, прибери своє лайно з Ради!”.

Під написом були розміщені фото нардепів від пропрезидентської партії “Слуга народу” Богдана Яременка (котрий був замішаний у секс-скандалі – відповідне листування в 2019 році вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв); Євгенія Брагара (котрий пропонував пенсіонерці продати собаку, аби оплатити комунальні послуги, а нещодавно був зупинений патрульними нібито за керування автомобілем в стані наркотичного сп’яніння).

Також на плакаті опинилося зображення виключеного зі “Слуги народу” нардепа Олександра Юрченка, котрий нещодавно став винуватцем ДТП у стані наркотичного сп’яніння (сам народний обранець все заперечує, проте у Мережі було опубліковано висновок відповідного медичного обстеження).

Акція під ВР 13.07.2021

Акція під ВР 13.07.2021

Акція під ВР 13.07.2021

Фото: #Букви

  • Наприкінці червня члени парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримали законопроєкт №5596 про легалізацію медичного канабісу.