Для білоруських робітників, які підтримали загальнонаціональний страйк і не вийшли на підприємства, зібрали 1,1 мільйона доларів допомоги.

Про це повідомляє TUT.BY.

Гроші будуть розподіляти для покриття стандартної оплати робітників тих підприємств, яким не платитимуть зарплату через їх участь у страйку.

Першими отримають фінансову підтримку працівники підприємств МТЗ, МЗКТ і “Гродно Азот”.

“Національний страйковий комітет виділяє по 100 тисяч доларів МТЗ, МЗКТ і “Гродно Азоту”, – повідомив Андрій Стрижак, один з організаторів збору коштів.

Решту підприємств просять “терміново звернутися для отримання солідарної допомоги від народу Білорусі”.

“Сьогодні як ніколи важливо підтримати кожного, хто втратив роботу через свої політичні переконання, і простягнути руку солідарності з тими, хто хоче жити у вільній і демократичній Білорусі”, – заявили організатори збору грошової допомоги.

Крім допомоги страйкарям, в Білорусі триває збір коштів для жертв насильницьких репресій. Для тих, хто постраждали від насильства з боку силовиків, зібрали понад 2,6 млн доларів. Тобто в цілому на допомогу постраждалим від репресій зібрали понад 3,7 млн ​​доларів.

Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.

Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”.

14 серпня, після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.