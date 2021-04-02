Вибори на окрузі №87: ОВК знову недорахувалась бюлетенів

Під час підрахунку бюлетенів з дільниці № 260019 (село Іваниківка Івано-Франківської області) окружна виборча комісія недорахувалась 47 бюлетенів.

Про це поінформувала Громадянська мережа ОПОРА.

Зазначається, що ОВК перерахувала голоси за Олександра Шевченка. Спочатку було зазначено 144 голоси, втім під час перерахунку виявили лише 97 бюлетенів.

Після виявлення “зникнення” бюлетенів члени комісії викликали поліцію.

За даними ОПОРИ, голова дільничної виборчої комісії № 260019 зазначила, що процес підрахунку голосів на дільниці фіксувався на камеру.

Нагадаємо, що раніше ОВК недорахувалась 100 бюлетенів на користь Шевченка на дільниці №261030. У протоколі було вказано 377 бюлетенів. При перерахунку їх виявилось 227.