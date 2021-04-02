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Вибори на окрузі №87: ОВК знову недорахувалась бюлетенів

Під час підрахунку бюлетенів з дільниці № 260019 (село Іваниківка Івано-Франківської області) окружна виборча комісія недорахувалась 47 бюлетенів.

П’ятниця, 2 квітня 2021, 16:28

Про це поінформувала Громадянська мережа ОПОРА.

Зазначається, що ОВК перерахувала голоси за Олександра Шевченка. Спочатку було зазначено 144 голоси, втім під час перерахунку виявили лише 97 бюлетенів.

Після виявлення “зникнення” бюлетенів члени комісії викликали поліцію.

За даними ОПОРИ, голова дільничної виборчої комісії № 260019 зазначила, що процес підрахунку голосів на дільниці фіксувався на камеру.

Нагадаємо, що раніше ОВК недорахувалась 100 бюлетенів на користь Шевченка на дільниці №261030. У протоколі було вказано 377 бюлетенів. При перерахунку їх виявилось 227.

Вибори на 87-му окрузі

Нагадаємо, довибори у Верховну Раду на 87-му окрузі призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).

“Європейська Солідарність” висунула в цьому окрузі волонтерку Марусю Звіробій-Біленьку. Також балотувалися представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.

“Слуга народу” висунула кандидатуру Василя Вірастюка, відомого українського силача. Сам Вірастюк заявив, що балотуватися йому запропонував особисто президент Володимир Зеленський.

Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру на користь кандидата від ВО “Свобода” Руслана Кошулинського.

Напередодні виборів пресслужба президента Володимира Зеленського відзвітувала про те, як глава держави обговорив перебіг вакцинації на Івано-Франківщині з кандидатом від “Слуги народу” на довиборах у Верховну Раду Василем Вірастюком. Громадянська мережа ОПОРА засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Вірастюком, зазначивши, що це є зловживанням адмінресурсами.

Депутатка від “ЄС” Вікторія Сюмар переконана, що на довиборах на 87-му окрузі в Івано-Франківській області “точно переміг адмінресурс і точно програли патріотичні сили”. Вона розкритикувала політсили за те, що крім “ЄС” ніхто не підтримав Кошулинського.

Згідно з останніми даними на сайті ЦВК, зараз опрацьовано 90,59% протоколів. Лідирує кандидат від “Слуги народу” Василь Вірастюк (31,51%). Далі йдуть Олександр Шевченко (29,52%) та Руслан Кошулинський (28,83%).

Всі три політсили, кандидати яких лідирують в окрузі, звинувачують конкурентів у  численних порушеннях. Кошулинський виступив за проведення перевиборів, а “Слуга народу” вимагала перерахунку голосів.

За даними екзит-полу “Рейтинг”, на окрузі №87 лідирували Шевченко та Кошулинський. 

  • Близько двох десятків нардепів від “Слуги народу” вирушили в Івано-Франківську область, де влаштували акцію на підтримку кандидата на довиборах в Раду Василя Вірастюка. Їхні опоненти з “За майбутнє” натомість влаштували контракцію.
  • В СБУ зауважили, що 1 квітня невідомі тричі повідомляли про мінування будівель окружного виборчкому на Івано-Франківщині. У зв’язку з цим об’єкти виборчого округу №87 охоронятимуть Служба безпеки і Нацполіція.
  • Народний депутат від “Слуги народу” Микола Тищенко під час візиту на Івано-Франківщину неодноразово плутав Закарпаття з Прикарпаттям та вимагав, аби кандидат на довиборах від опонентів “встав на коліна”.
Теги: Василь Вірастюк, вибори, Олександр Шевченко

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