Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідне оголошення сьогодні під час засідання ВР зробив спікер Дмитро Разумков.

Об’єднання називається “Дубина – слуга українського народу”. Його головою є Дубінський, якого раніше виключили із фракції “Слуги народу” через введені проти нього санкції США.

“Повідомляю про створення у Верховній Раді України дев’ятого скликання міжфракційного депутатського об’єднання “Дубина – слуга українського народу”. Голова – Дубінський Олександр Анатолійович”, – оголосив Разумков.

Склад цього об’єднання не оголошувався, проте дані про це опублікував нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко.

За його інформацією, до складу об’єднання, окрім Дубінського, увійшли нардепи:

• Олексій Мовчан (“Слуга народу”);

• Сергій Швець (“Слуга народу”);

• Антон Поляков (група “За майбутнє”, раніше був у “Слузі народу”);

• Анастасія Ляшенко (“Слуга народу”);

• Андрій Боблях (“Слуга народу”);

• Дмитро Чорний (“Слуга народу”).

Що відомо про виключення Дубінського із складу “слуг народу”

Увечері понеділка, 1 лютого, фракція “Слуги народу” прийняла рішення виключити Олександра Дубінського. Було оголошено, що рішення підтримали 80% членів фракції. Нардеп заявляв, що документального підтвердження цьому йому не надали.

Приводом для ініціювання питання про виключення нардепа з фракції стало внесення його до списку санкцій США.

Про те, що в “Слузі народу” розглядають сценарій виключення Дубінському після включення його до списку санкцій США, стало відомо після засідання фракції в понеділок, 25 січня. Воно проходило за участю президента України Володимира Зеленського.

Тоді повідомлялося, що президент запропонував Дубінському вийти з фракції “Слуги народу”. Депутат відмовився, і щодо його долі колеги по фракції вирішили визначитися шляхом опитування.

Дубінський заявляв, що не визнаватиме результати анонімного голосування. Також він вів паралельний підрахунок голосів.

2 лютого спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков офіційно оголосив про виключення нардепа Олександра Дубінського з фракції “Слуги народу”.

Дубінській та американські санкції

11 січня Сполучені Штати Америки запровадили індивідуальні санкції проти кількох українських чинних та колишніх нардепів, держслужбовців та пов’язаних із ними осіб та медіа. Серед них є і нардеп Олександр Дубінський, а також прокурор Костянтин Кулик, колишній нардеп Олександр Онищенко, колишній працівник посольства України в США Андрій Теліженко та інші.

Зазначалося, що юридичні та фізичні особи, щодо яких санкції було запроваджено, “є частиною мережі іноземного впливу, пов’язаної з Росією та Андрієм Деркачем, проти якого були запроваджені санкції за його спробу вплинути на президентські вибори в США 2020 року”. У заяві Деркача називають людиною, яка понад 10 років є “активним російським агентом, який підтримує тісні зв’язки з російськими спецслужбами”.

Кулик, Онищенко, Теліженко та Дубінський, як вважається, сприяли діям Деркача щодо розповсюдження закидів стосовна Джо Байдена, тоді ще кандидата на посаду президента США.

#Букви раніше докладно розповідали, як Олександр Дубінський завоював місце в списку санкцій США.

Дубінський переконує, що потрапив до санкційного списку через те, що посадовців США ввели в оману “брехливі доноси” Центру протидії корупції, тож з членами ЦПК він планує судитися.

Для обговорення ситуації, що склалася, нардеп вимагав скликати засіданні фракції, однак депутати відмовилися збиратися виключно для цього.

Дубінського підтримав його колега з фракції, раніше — підприємець та блогер Олександр Куницький, який запропонував посилити нардепом керівництво фракції.