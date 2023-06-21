21 червня на Міжнародній конференції з відновлення у Лондоні міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила упевненість, що Україна стане повноправним членом Європейського Союзу, одначе, для цього потрібно продовжити реформи.

Джерело: Deutsche Welle

Щоб вступити до Європейського Союзу, Україна має покласти край “30 рокам кумівства та корупції”, заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок у кулуарах конференції з відновлення України, що проходить у Лондоні.

Глава німецького відомства додала, що Київ вже досяг прогресу, особливо стосовно свободи ЗМІ та верховенства закону, проте тепер необхідні подальші кроки. Водночас, акцентувала Бербок, немає сумнівів, що Україна приєднається до ЄС.

Нещодавно канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина надає “повну підтримку” вступу України до Європейського Союзу.

Зауважимо, 21 червня під час міжнародної конференції з відновлення України Ukraine Recovery Conference, яка відбувається у Лондоні, українська влада презентуватиме план відновлення країни. У ЗМІ дізнались деталі проєкту щодо відновлення України в енергетичному секторі.

У звіті Європейського Союзу зазначать, що Україна виконала дві з семи умов для початку переговорів про членство, тоді як виконавча влада блоку має намір акцентувати прогрес, досягнутий попри війну, спровоковану повномасштабним вторгненням РФ.

Раніше стало відомо, що лідери Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції за підсумками саміту в Гельсінкі оприлюднили спільну заяву, де підтримали вступ України до Європейського Союзу та НАТО.

Зауважимо, що міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що переговори про вступ України до ЄС можуть розпочатися найближчим часом.

Нагадаємо, Європейський парламент підтримав надання Україні статусу кандидата до Європейського Союзу. Рішення підтримали 529 голосами.