Голова Київської ОВА Кулеба попередив про можливий двотижневий блекаут

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба припустив, що у разі продовження російських ракетних атак на критичну інфраструктуру може відбутися повне відключення електроенергії. У разі продовження ракетних атак, деякі пошкодження потребуватимуть двотижневого відновлення.

Про це голова ОВА розповів в інтерв’ю hromadske.

Після 10 жовтня ситуація серйозно змінилася, російська армія почала цілеспрямовано руйнувати нашу енергетичну інфраструктуру, яка є критичною. Київщина знову стає форпостом міста Києва. Б’ють сюди безпосередньо для того, щоб світла не було в самому Києві, адже у столиці проживає значна частина населення, це створення такої гуманітарної кризи, аналогів якої світ не бачив 70 років, пояснив він.

Так, якщо будуть продовжуватися ракетні обстріли нашої енергетичної інфраструктури й ми не зможемо зберегти її завдяки ППО, то цілком може статися повне відключення електроенергії.

“Якщо будуть пошкодження, які ми зможемо відновити за два тижні, то це свідчитиме про те, що нам два тижні потрібно протриматись. Якщо будуть інші пошкодження, то процес ремонту може зайняти й більше часу або, навпаки, менше. На жаль, у нас такий ворог, що важко передбачити умови ураження. Тобто є реальна загроза, що ми на термін до двох тижнів можемо опинитися без світла. І ми вже готуємося до цього”, – зазначив Кулеба.

Окрім цього, ракетні обстріли енергетичної інфраструктури можуть призвести до того, що не буде опалення. Для такого випадку в Київській області є 750 стаціонарних пунктів обігріву.

Ці пункти обладнані відповідними генераторами, там є їжа, певні запаси води.

Раніше Олексій Кулеба повідомляв, що для відновлення пошкодженої та зруйнованої інфраструктури Київської області після російської окупації необхідно близько 30 мільярдів гривень.

“Якщо говорити про житловий фонд, то необхідно до 10 мільярдів гривень. Тотально на всю інфраструктуру — 30 мільярдів гривень. Але це приблизні цифри, адже змінюються ситуація та ціни. Це сума пошкоджень, які ми зафіксували”, — наголосив Кулеба.

Також він зауважив, що для відбудови області залучено кошти державного, обласного та місцевих бюджетів. При цьому кошти партнерів влада не враховує. Водночас Київська область співпрацює з благодійними організаціями “Карітас”, УВКБ ООН та UNICEF щодо відновлення житлового фонду.

31 жовтня російські окупанти завдали удару по енергетичному об’єкту Києва, який живить близько 350 тисяч квартир. Крім того, загалом росіяни пошкодили близько 40% енергетичної інфраструктури України. Ракетними обстрілами завдано ударів по ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.