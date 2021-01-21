Європарламент вимагатиме зупинення «Північного потоку-2» через Навального

Про це повідомляє Reuters.
Навальний, який є найвідомішим критиком президента Росії Володимира Путіна, був затриманий вихідними, а потім поміщений у в’язницю через нібито порушення умов умовно-дострокового звільнення.
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка продовжувала підтримувати будівництво трубопроводу, попри критику в інших країнах ЄС, заявила в четвер, що її погляд на проєкт не змінився, всупереч справі Навального.
О 15:30 за Гринвічем (17:30 за Києвом) депутати Європарламенту, як очікується, проголосують за резолюцію, яка має закликати ЄС переглянути відносини з Росією у світлі арешту Навального.
Проєкт резолюції, який не має обов’язкової сили, натомість є політично вагомим, спрямований на негайне припинення будівництва німецько-російського газопроводу “Північний потік – 2”.
“Європейський парламент … закликає ЄС і його держави-члени критично переглянути співпрацю з Росією на різних зовнішньополітичних платформах і за такими проєктами, як “Північний потік-2″, завершення яких ЄС повинен негайно зупинити”, – йдеться в проєкті.
Нагадаємо, “Північний потік-2” призначений для подвоєння пропускної здатності наявного газопроводу “Північний потік” з Росії до Німеччини до 110 мільярдів кубометрів на рік, що становить більш ніж половину загального обсягу експорту російського газу до Європи.
Під керівництвом російського “Газпрому” і західних партнерів трубопровід завершено більш ніж на 90 %, і планується його запуск в експлуатацію з початку 2021 року.
20 серпня Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська до Москви. Опозиціонер впав у кому і був екстрено ушпиталений в Омську. Через два дні його евакуювали до Берліна в несвідомому стані.
2 вересня уряд Німеччини повідомив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи “Новачок”. Сліди отрути виявила в організмі опозиціонера лабораторія Бундесверу. Отруєння підтвердили дві незалежні лабораторії Франції та Швеції.
7 вересня лікарі вивели Навального з медичної коми. А 14 вересня стало відомо, що його відключили від апарату штучної вентиляції легенів. Політик був спроможний самостійно встати з ліжка.
- У Фонді боротьби з корупцією (ФБК), засновником якого є Олексій Навальний, повідомили, що опозиціонера отруїли ще до приїзду в аеропорт Томська. Пластикову пляшку з-під води зі слідами “Новачка” знайшли в номері готелю Xander.
- Олексій Навальний вимагає від правоохоронців з РФ повернути йому одяг, знятий у лікарні Омська. Він зазначив, що це важливий доказ.
- Депутати Європейського парламенту ухвалили резолюцію, в якій закликали ввести санкції проти російських чиновників через отруєння опозиціонера Олексія Навального.
- 14 грудня стало відомо, що замах на Олексія Навального зробила в Томську група з восьми оперативників ФСБ з секретного підрозділу відомства, які діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ.