Європарламент вимагатиме зупинення «Північного потоку-2» через Навального

У четвер, 21 січня, законодавці Європейського союзу мають намір підтримати резолюцію, яка закликає блок зупинити завершення будівництва газопроводу "Північний потік - 2" для доставлення російського природного газу до Європи у відповідь на арешт критика Кремля Олексія Навального.

Про це повідомляє Reuters.

Навальний, який є найвідомішим критиком президента Росії Володимира Путіна, був затриманий вихідними, а потім поміщений у в’язницю через нібито порушення умов умовно-дострокового звільнення.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка продовжувала підтримувати будівництво трубопроводу, попри критику в інших країнах ЄС, заявила в четвер, що її погляд на проєкт не змінився, всупереч справі Навального.

О 15:30 за Гринвічем (17:30 за Києвом) депутати Європарламенту, як очікується, проголосують за резолюцію, яка має закликати ЄС переглянути відносини з Росією у світлі арешту Навального.

Проєкт резолюції, який не має обов’язкової сили, натомість є політично вагомим, спрямований на негайне припинення будівництва німецько-російського газопроводу “Північний потік – 2”.

“Європейський парламент … закликає ЄС і його держави-члени критично переглянути співпрацю з Росією на різних зовнішньополітичних платформах і за такими проєктами, як “Північний потік-2″, завершення яких ЄС повинен негайно зупинити”, – йдеться в проєкті.

Нагадаємо, “Північний потік-2” призначений для подвоєння пропускної здатності наявного газопроводу “Північний потік” з Росії до Німеччини до 110 мільярдів кубометрів на рік, що становить більш ніж половину загального обсягу експорту російського газу до Європи.

Під керівництвом російського “Газпрому” і західних партнерів трубопровід завершено більш ніж на 90 %, і планується його запуск в експлуатацію з початку 2021 року.